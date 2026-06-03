Lussemburgo-Italia: le probabili formazioni, orario e diretta tv

Il campionato italiano si è oramai concluso, con l’Inter campione d’Italia e la clamorosa “retrocessione” in Europa League per Juventus e Milan, con il ritorno in B per Pisa, Hellas Verona e Cremonese. Oltre alle 38 partite disputate nell’arco di tutta la stagione, è andata in scena anche la Coppa Italia, con protagonisti ancora i nerazzurri di Christian Chivu, che sono riusciti a portare a casa anche il 10° trofeo della competizione, completando il double contro la Lazio dell’oramai ex tecnico Maurizio Sarri all’Olimpico di Roma.

L’Italia scende in campo per dimenticare Zenica: diverse le novità

Ora è il momento di concentrarsi per il Mondiale 2026 per tutti i calciatori della nostra massima serie che hanno centrato a pieno l’obiettivo con le rispettive nazionali.

Chi invece guarderà il campionato del Mondo da casa sarà proprio l’Italia. Infatti, dopo la disfatta compiuta contro la Bosnia di Džeko, la nostra nazionale non avrà la possibilità di strappare il pass verso Canada, Messico e Stati Uniti, nonostante le speranze (definitivamente terminate) per un’eliminazione dell’Iran per motivi politici.

Nel corso di questi mesi gli azzurri hanno cambiato completamente tutto (o quasi). Dopo l’addio di Gravina, l’allenatore post Gattuso che ha accettato (temporaneamente) la guida dell’Italia è Silvio Baldini, ex allenatore del Pescara e dell’Under 21 azzurra, vincitore della panchina d’oro Serie C nella stagione 2021-2022.

Il Lussemburgo di Stresser: chi è il tecnico ex Metz e ultimi confronti tra le nazionali

Questa sera la rosa comandata dal capitano Gianluigi Donnarumma scenderà in campo per disputare l’amichevole contro il Lussemburgo di Jeff Strasser, che con la propria nazionale da calciatore ha registrato 99 presenze (U21 compresa), mettendo a referto 7 gol e un solo assist.

Il tecnico affronterà la nazionale italiana per la prima volta in carriera, mentre le squadre si sono affrontate 9 volte nella loro storia, con 8 vittorie per l’Italia e l’unico pareggio per 1-1 datato 4 giugno 2014 (ultimo confronto).

Dove vedere Lussemburgo-Italia e probabili formazioni

La partita di questa sera, in scena allo Stade de Luxembourg avrà inizio alle ore 20:45 e sarà possibile vederla in chiaro su Rai 1, con possibilità di streaming tramite il sito RaiPlay, disponibile su tutti i dispositivi.

Saranno tanti i volti nuovi della nazionale, con gli unici Donnarumma e Pio Esposito rimasti all’interno del gruppo, seguito da tanti altri giovani per dare una scossa dopo il flop dello scorso 31 marzo allo Stadion Bilino Polje di Zenica.

LUSSEMBURGO (4-3-3): Moris; Jans, Korac, Carlson, Bohnert; Martins, Olesen, Veiga; Thill, Sinani, Dardari. Ct: Jeff Strasser

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Favasuli, Bartesaghi, Comuzzo, Chiarodia; Pisilli, Lipani, Ndour; Cherubini, Esposito, Koleosho. Ct: Silvio Baldini.