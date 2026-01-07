Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Milan

Maignan-Milan, il rinnovo si fa sempre più vicino: le cifre

Il portiere francese, nonostante le numerose voci di un possibile allontanamento dai colori rossoneri, sta limando gli ultimi dettagli per la sua permanenza in rossonero

Gen 7, 20261 Lettura

Il Milan di Massimiliano Allegri va a gonfie vele, e lo dimostrano le ultime uscite della squadra, con 38 punti conquistati (con una partita in meno insieme a Inter e Napoli), e il match contro il Genoa di De Rossi in programma giovedì da non sottovalutare per non perdere il distacco dai ‘cugini’ nerazzurri (al momento primi in classifica con un sola lunghezza a dividerli.

Difesa super, Maignan…cosa aspetti?

4 vittorie nelle ultime 5 è un dato molto rassicurante, soprattutto se si fa riferimento al reparto difensivo, con soli 13 reti subite (al pari del Napoli di Antonio Conte, meglio solo la Roma di Gasperini con 12), tallone d’Achille da sempre del tecnico toscano. La certezza di Pavlovic, la crescita sorprendente di Bartesaghi, la grinta di Tomori e le prestazioni di buon livello da parte di De Winter e Gabbia rimettono a posto il puzzle che solo 4 mesi fa sembrava essersi smarrito, arrivati dal post-Conceição senza punti di riferimento, e ora si ritrovano in alto e sperare nei primi 4 posti della classifica.

Da diversi anni, seppur con qualche difficoltà, il Milan in porta non può fare a meno di ‘Magic’ Mike Maignan, che rimane sempre un elemento importante anche nello spogliatoio, prendendo un’eredità pesantissima dopo l’ormai lontano addio di Donnarumma al PSG a parametro zero. Nonostante ciò, lui ha sempre cercato di dare il massimo in campo, fornendo prestazioni di alto livello partita dopo partita, assicurandosi sin da subito il posto da titolare.

Lo scudetto, la supercoppa e ora il rinnovo…

Al di là di alcune incertezze, il numero 16 dimostra di essere affidabile tra i pali, diventando anche una pedina importante per la nazionale francese. In questo momento la società vorrebbe rinnovare il contratto al classe ‘95 (in scadenza il prossimo giugno), e aumentare l’ingaggio raggiungendo quota 5,7 milioni di euro fino al 2031. Le due parti sono vicine alla chiusura dell’accordo che lo legherà per altri 5 anni a Milano, smentendo categoricamente le voci di un possibile approdo alla Juventus nella prossima estate.

Dopo la vittoria dello scudetto nel 2021/2022 e della Supercoppa nel 2024 proprio contro l’Inter, Maignan vuole aggiungere altri trofei in bacheca sempre con la maglia rossonera addosso, difendendo questi colori per scrivere una pagina importante all’interno della propria carriera in un club altrettanto rilevante come quello dell’A.C. Milan.

