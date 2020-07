Major League Soccer: Si riparte l’8 Luglio da Orlando, ma il Covid fa ancora pura

Come in Europa anche in USA il calcio prova a ripartire e lo farà dal prossimo 8 luglio, quando ad Orlando in Florida prenderà il via il torneo MLS is Back, competizione di preparazione alla restante parte del campionato ,che darà alla vincente la possibilità di qualificarsi per la Concacaf Champions League 2021. Il torneo avrà lo stesso format dei mondiali, ossia una fase a gruppi dove i punti faranno classifica anche per la stagione regolamentare di MLS, ottavi di finale, quarti di finale, semifinali e finalissima, il tutto nella cornice degli ESPN Wide World Sports Complex di Orlando.

Il torneo prenderà il via prossimo 8 luglio per concludersi l’11 agosto, con molte partite che verranno disputate anche a mezzo giorno, ora della Florida, questo ovviamente riporta subito alla mente le difficoltà patite da giocatori impegnati nel mondiale di Usa 94. Infatti all’epoca tutte le partite vennero giocate in orari europei, per permettere ai tanti appassionati del Vecchio continente di assistere tranquillamente ai match, creando però non pochi problemi ai giocatori in campo, che si trovarono a giocare gare con temperature di quasi 40 gradi e con un tasso di umidità di quasi il 100%. Stesso problema che senza dubbio incontreranno i giocatori della MLS, che dal canto loro però avranno un time out a tempo e ben 5 sostituzioni, questo ovviamente dovuto non solo al gran caldo che dovranno fronteggiare, ma anche al fatto che la forma fisica non sarà delle migliori visto il lungo stop.

Quindi si preannuncia un torneo dai ritmi serratissimi, con le squadre che giocheranno ogni tre giorni, evitando però il trambusto dei lunghi viaggi in lungo ed in largo per gli Stati Uniti, cosa che senza dubbio agevolerà e non poco gli atleti già da canto loro molto sollecitati. Le 26 squadre saranno divise in 6 raggruppamenti, 3 gruppi da 4 ed uno da 6 per la Eastern Conference in cui sono stati inseriti: Orlando, Inter Miami, New York City FC, Philadelphia, Chicago e Nashville. Mentre il Montreal di Joey Saputo è stato inserito nel Girone C, con testa di serie Toronto. Oltre alle due squadre canadesi, nel gruppo sono inserite anche New England Revolution e i capitolini DC United. L’obiettivo della squadra di Saputo, guidata da Thierry Henry, è quello di superarla fase a gironi, avanzando così agli ottavi di finale.

Nell’ultimo girone della Eastern Conference, Girone E sono stati inseriti: Atlanta, Cincinnati, NY Red Bulls e Columbus. Per quanto riguarda la costa Ovest nel Girone B, con testa di serie Seattle, ci sono Dallas, Vancouver e San José. Nel Girone D sono presenti Real Salt Lake, dove milita l’ex Fiorentina, Giuseppe Rossi, Sporting Kansas City, Colorado Rapids e Minnesota United. Infine, nel girone F sono presenti: Los Angeles Galaxy, Los Angeles FC, oltre a Huston Dynamo e Portland Timbers.

Ovviamente grande attesa ci sarà per i tanti derby che il calendario prevede, come quello della Florida tra Orlando e Miami,quello canadese tra Toronto e Montreal senza dimenticare quello californiano tra i due club di Los Angeles. Purtroppo a rovinare questo bellissimo quadro ancora una volta è stato il Covid-19, infatti ben 5 squadre sono già arrivate in Florida: Orlando,Miami,San Josè, Minnesota, Columbus e Dallas, ma ben 24 giocatori sono risultati positivi al test del corona virus.

Vista tale situazione la MLS in un comunicato stampa ha fatto luce sulla situazione “Stiamo lavorando a stretto contatto con il Dipartimento della Salute della Florida nella Contea di Orange per identificare eventuali contatti stretti. Saranno testati anche tutti coloro che saranno venuti a contatto e potrebbe essere vietato partecipare a pranzi di gruppo e attività ricreative fino a quando non ci sarà rischio contagio. Nei prossimi giorni ci saranno nuovi aggiornamenti, con la speranza che il numero di calciatori positivi sia ridotto.

Il rischio di contagio sarebbe troppo elevato nel caso si presentassero società con molti membri positivi. Il torneo potrebbe diventare la miccia di un nuovo focolaio”. Con la speranza che la situazione virus possa essere circoscritta, il vasto popolo statunitense come tanti appassionati europei, attende con ansia che dall’8 luglio possa prendere nuovamente il via anche la MLS.