Malagò annuncia, Roberto Mancini è il nuovo CT dell’Italia

L’Italia riparte da Roberto Mancini. Nel corso del Consiglio federale di martedì 28 luglio, il presidente della Figc Giovanni Malagò ha annunciato il ritorno dell’ex commissario tecnico sulla panchina della Nazionale, anticipando la notizia ai consiglieri e confermandola successivamente in conferenza stampa. L’ufficialità è poi arrivata anche attraverso i canali social della Federazione. Ora si attende soltanto la firma sul contratto che sancirà l’inizio della nuova avventura del tecnico marchigiano alla guida degli Azzurri.

Le parole di Malagò e il nuovo progetto azzurro

Malagò ha definito quella di Mancini “la migliore scelta possibile”, sottolineando anche la disponibilità mostrata dall’allenatore sul piano economico: “Ha avuto grande sensibilità rispetto al budget federale”. Il presidente federale ha inoltre affrontato il tema della separazione del 2023, spiegando di aver valutato attentamente ogni aspetto prima di prendere la decisione definitiva: “So che si è scusato”, ha dichiarato, lasciando intendere come il rapporto tra le parti sia stato ricucito.

Nel corso dell’incontro con i giornalisti è stato affrontato anche il tema Antonio Conte. Malagò ha riconosciuto il valore dell’attuale allenatore, ricordando il suo prestigioso percorso professionale, ma ha precisato che il contesto attuale impone valutazioni differenti rispetto al passato.

Ufficiale anche la nomina di Claudio Ranieri come nuovo direttore tecnico, mentre Gabriele Oriali è vicino al ritorno nel ruolo di team manager. Su Giorgio Chiellini, invece, Malagò ha ribadito di non voler avviare contatti con figure ancora sotto contratto con un club.

Infine, il presidente della Figc ha dedicato un passaggio a Paolo Maldini e Leonardo, protagonisti di colloqui nelle ultime settimane. Malagò ha elogiato l’atteggiamento dei due dirigenti, definendoli “schietti, sinceri e onesti”, sottolineando come il confronto si sia concluso in un clima di reciproco rispetto e senza alcuna polemica.