Donyell Malen sta scrivendo pagine importanti da un anno e se ne parla sempre troppo poco, il risalto mediatico non è adeguato al livello delle sue prestazioni.





Intuizione geniale da parte della Roma

L’attaccante della Roma è costato 27 milioni di euro e nell’anno solare 2026 sta stracciando tutti i suoi rivali. Se mettiamo a paragone il prezzo del cartellino con le reti segnate possiamo affermare di essere di fronte ad un capolavoro della società giallorossa. Gli altri bomber europei sono costati molto di più, se escludiamo Kylian Mbappé preso dal Real Madrid a parametro zero e Lamine Yamal che viene dalla Masìa del Barcellona. Il blaugrana Raphinha è stato acquistato a 58 milioni di euro, Erling Haaland a 60 milioni ed Harry Kane (fresco pallone d’oro in forza al Bayern Monaco) 100 milioni. Numeri impressionanti, soprattutto perché tutte queste compagini fanno parte dell’elite del calcio.





Numeri impressionanti

In campionato Malen ha segnato ventisei reti, cinque in più di Raphinha e Kane, sei in più di Mbappé, sette in più di Yamal e nove in più di Haaland. Le statistiche cambiano in favore dell’olandese se si levano i calci di rigore visto che il numero quattordici della Roma ne ha segnati solo tre. I dati forniti, senza penalty, ci raccontano di ventidue gol attesi a fronte di ventitre reti segnate mentre il secondo è Mbappé con diciassette expected gol e quattordici centri realizzati. L’unico primato che non ha, per il momento, è quello relativi al gol per minuto; Raphinha è in testa con una rete ogni settantasei minuti mentre l’olandese ne fa uno ogni ottantasette.

Record in casa giallorossa

Nella Capitale ha trovato nuova linfa vitale, giocando in una posizione a lui più congeniale. Intuizione dirigenziale e ottimo lavoro da parte di Gian Piero Gasperini che lo ha posizionato come centravanti. In poco meno di un anno, in campionato, ha eguagliato un record che durava dal 1960 gonfiando la rete per ventisei volte come Manfredini. Per superare l’ex calciatore giallorosso ha ancora a disposizione quattro partite: Monza, Bologna, Lazio e Juventus.