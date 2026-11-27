Domenica la Roma ospiterà il Monza allo Stadio Olimpico e all’interno della sfida tra le due compagini c’è una battaglia tra i due giocatori che si stanno contendendo la classifica dei marcatori in Serie A. Donyell Malen e Gustavo Varela stanno guidando le loro squadre verso i loro obiettivi, se da una parte lo scudetto è l’ambizione dei capitolini per i brianzoli è la salvezza a tenere in mano il banco.





Varela è già nella storia

L’attaccante portoghese è atterrato a Monza dal Benfica, dopo la stagione in prestito con il Gil Vicente. I numeri sono da record, alla stregua di Diego Milito e Vincenza Montella. Undici partite su undici da titolare con undici reti fatte (di cui tre su calcio di rigore) ed un assist dispensato. Stando ai numeri sta avendo risultati oltre le statistiche avendo un expected gol di 6.75 che scende a 4.39 senza il tiro dagli undici metri. In porta ha tirato trentadue volte, centrando lo specchio il 50% dei tentativi. La percentuale realizzativa si attesta sul 34.4%. I dribbling riusciti sono dieci, insomma uno dei giocatori chiave del Monza.

Malen è inarrestabile sotto porta

L’olandese ha stupito tutti quanti fin dal gennaio scorso, quest’anno ha ripreso dove aveva lasciato e – potenzialmente – sta facendo anche meglio. Dieci volte su undici da titolare e ben 743 minuti giocati (contro i 940 di Varela). I numeri sono incredibili: dodici gol (senza nemmeno un rigore) e due assist. Il numero 14 ha preso lo specchio della porta nel 67.7% dei casi con una percentuale realizzativa del 38.7%. Le quindici occasioni create e gli undici dribbling riusciti gli donano un altro piccolo punto a favore in questo duello personale. Il cinismo sotto porta e la propensione a gonfiare la rete avversaria danno fiducia a tutto il gruppo.