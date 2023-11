Man City e Lipsia volano agli ottavi. Lo Shakhtar batte il Barça 1-0

Il Manchester City cala il tris contro lo Young Boys. La doppietta di Haaland e la rete di P. Foden mettono fuori gioco gli svizzeri che chiudono la partita in 10 per una doppia ammonizione al 53′. All’Etihad Stadium non c’è stata partita, dall’inizio alla fine è stato un vero e proprio assedio dove per le occasioni create dai Citizens, 3 gol sono da considerarsi anche pochi. La squadra di Guardiola comanda la classifica a punteggio pieno. La formazione di Berna invece ferma a un punto insieme alla Stella Rossa dovrà contendersi il posto in Europa League. Stella Rossa che ha perso in casa contro il Lipsia 2-1. A passare in vantaggio in quel di Belgrado sono i tedeschi al 8′ con il gran gol a giro del giovanissimo Xavi Simons. La squadra di Marco Rose ci mette un po’ a chiuderla ma alla fine al 77′ L. Openda in ripartenza firma il raddoppio. Al 81′ B. Henrichs la butta nella sua porta e riaccende le speranze alla squadra serba che non riesce però a evitare la sconfitta.

Al Volksparkstadion lo Shakhtar Donetsk compie un vero e proprio miracolo vincendo 1-0 contro il Barcellona. La squadra di Xavi pecca di precisione sotto porta e con un solo tiro nello specchio su 13 totali non riesce a sfondare e di conseguenza a chiudere il discorso qualificazione che resta a rischio. A far sognare gli ucraini ci ha pensato il connazionale D. Sikan su assist al bacio di Gocholeishvili frutto di un super passaggio a tagliare il campo di Sudakov. Gli uomini di Pusic all’ 87′ tentano il 2-0 con Newerton ma il fuorigioco gli nega il gol. Il risultato rimane fermo sull’1-0 e lo Shakhtar a quota 6 rimane aggrappato al sogno ottavi. Al Barça invece non è concesso più di sbagliare. Dopo 2 anni a secco, la qualificazione è d’obbligo.

Dall’altro lato il Porto a quota 9 insieme ai blaugrana con la vittoria di 2-0 sull’Anversa la elimina definitivamente dalla Champions League. Il rigore di Evanilson al 32′ e la rete all’ultimo respiro di Pepe mettono ko i belga che al 50′ sono rimasti anche in 10 per l’espulsione di J. Ekkelenkamp. Per l’Anversa a quota 0 l’Europa League nonostante matematicamente sia ancora possibile resta un miraggio.