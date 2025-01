Man City e Psg si salvano, bene Bayern e Real. Liverpool ko

Sconfitta senza conseguenze per il Liverpool che, certo della sua qualificazione tra le prime otto, cade in casa del Psv Eindhoven. Succede tutto nel primo tempo con gli inglesi che passano in vantaggio al 28° minuto con Gakpo, a cui rispondono i padroni di casa al 35° con Bakayoko. I Reds tornano avanti al 40° con Elliott, raggiunti poi allo scadere del prima tempo da una rete di Salibari e superati da un goal di Pepi al sesto minuto di recupero del primo tempo per il definitivo 3-2. Gli uomini di Slot chiudono primi questa prima fase mentre il Psv al 14° posto vanno ai play-off.

Strappa il pass per i play-off anche il Manchester City, dopo una prima fase della competizione a dir poco complicata. Anche questa sera la gara non si era messa bene, con il Bruges che si è portato in vantaggio allo scadere del primo tempo, incutendo più di qualche timore agli inglesi. La reazione degli uomini di Guardiola arriva nel secondo tempo con il pareggio giunto al minuto 53 grazie alla rete di Kovacic, seguito dall’autogoal di Guerrero al 62° che ha portato in vantaggio il City, fino al definitivo 3-1 di Savio al minuto 71. Il Bruges accede ai play-off dal 24° posto, l’ultimo disponibile.

Tutto facile per il Real Madrid che si assicura i play-off liquidando il Brest. Apre le danze Rodrygo al 27°, prendendosi la scena in una rara serata senza Vinicius. C’è spazio anche per Bellingham che trova la gioia del goal al 56°, a cui segue la doppietta di Rodrygo al 78° per il definitivo 3-0. Play-off anche per il Brest che chiude 18°. Goleada anche per i cugini dell’Atletico Madrid che dilaga sul campo del Salisburgo. I Colchoneros passano in vantaggio al 5° minuto con Simeone, a cui segue la rete di Griezmann sei minuti dopo per un inizio davvero super da parte degli ospiti. Nel primo tempo c’è spazio per un altro goal dell’attaccante francese che sigla una doppietta e porta i suoi in vantaggio di tre goal, per una partita già chiusa. Nella ripresa arriva anche il poker per opera di Llorente al minuto 63 mentre nel finale c’è spazio per il goal della bandiera per il Salisburgo con Daghim. L’Atletico chiude fra le prime otto al quinto posto mentre gli austriaci escono dalla competizione alla terzultima posizione.

Stesso risultato anche per il Paris Saint – Germain che strapazza fra le proprie mura lo Stoccarda. I parigini vanno avanti al 6° minuto con Barcola, per poi lasciare spazio a Dembele. L’ex Barcellona e Borussia Dortmund raddoppia al minuto 17, per poi ripetersi al 35°, mettendo già il risultato in cassaforte. Nella ripresa, al 54°, c’è spazio per un’altra rete di Dembele che mette così a segno una tripletta. Al 77 ° arriva il goal della bandiera per i tedeschi per via di un’autorete di Pacho, per il definitivo 1-4 Il Psg chiude al 15° posto e va ai play-off, mentre lo Stoccarda esce dalla Champions per un punto.

Vittoria con risultato abbastanza rotondo anche per il Bayern Monaco che batte 3-1 lo Slovan Bratislava. I bavaresi vanno in vantaggio dopo otto minuti con Thomas Muller, ma faticano a trovare il raddoppio che arriva nella ripresa, al 63, ° con Harry Kane che mette il match in discesa fino al punto esclamativo di Koman al minuto 84. Al 90° arriva la rete della consolazione per gli Slovacchi con Tolic. Il Bayern passa da dodicesimo e va ai play-off mentre lo Slovan chiude al penultimo posto con zero punti.

Vittoria di misura per l’Arsenal che vince in rimonta sul campo del Girona. Gi spagnoli vanno infatti in vantaggio al 28° minuto con la rete di Danjuma a cui risponde Jorginho dal dischetto al 38°, seguito quattro minuti dopo dal goal di Nwaneri, che ribalta il risultato nel giro di pochi minuiti. Nel finale di partita, in pieno recupero ci sarebbe spazio per il terzo goal dei Gunners, ma Sterling fallisce due volte un rigore nel giro di un minuto. L’Arsenal chiude terzo e vola agli ottavi mentre il Girona saluta la competizione con tre punti.

I Risultati dell’8°giornata

Aston Villa – Celtic- 2-2

Bayern Leverkusen – Sparta Praga- 2-0

Borussia Dortmund – Shaktar – 3-1

Young Boys – Stella Rossa – 0-1

Bayern Monaco – Bratislava – 3-1

Salisburgo- Atletico Madrid- 1-4

Girona – Arsenal – 1-2

Lille – Feyenoord – 6-1

Manchester City- Bruges – 3-1

Psv Eindhoven – Liverpool – 3-2

Sturm Graz – Lipsia – 1-0

Brest – Real Madrid – 0-3

Stoccarda – Psg – 1-4