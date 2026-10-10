Man City, Maresca rompe il silenzio dopo la sentenza: cosa rischia davvero il club inglese

Il Manchester City torna al centro dell’attenzione del calcio internazionale, questa volta per una vicenda che si sviluppa lontano dal terreno di gioco. Il club inglese è stato riconosciuto responsabile di numerose violazioni delle regole finanziarie della Premier League, al termine di un procedimento che ha esaminato la gestione economica della società nell’arco di diversi anni.
Una decisione di enorme rilevanza, che potrebbe avere conseguenze importanti sul futuro del club. Il Manchester City ha respinto le conclusioni della commissione indipendente e ha presentato ricorso. Nel frattempo, Enzo Maresca ha deciso di intervenire pubblicamente, affrontando per la prima volta la vicenda dopo la pubblicazione delle conclusioni dell’indagine.
Manchester City, cosa è successo con le accuse finanziarie
Il procedimento riguarda numerose violazioni contestate dalla Premier League alla società inglese. Le accuse più importanti si riferiscono alla gestione dei ricavi commerciali e alla rappresentazione delle informazioni finanziarie nel periodo compreso tra il 2009 e il 2018.
Secondo le conclusioni della commissione indipendente, il Manchester City avrebbe utilizzato accordi commerciali non corrispondenti alla reale struttura dei finanziamenti, contribuendo a presentare una situazione economica differente da quella effettiva. La vicenda coinvolge un periodo nel quale il club ha conquistato diversi trofei e costruito una delle squadre più competitive del calcio europeo.
La società continua però a contestare le conclusioni del procedimento e punta a ottenere una revisione della decisione attraverso il ricorso. Non si tratta quindi di una vicenda definitivamente conclusa.
Maresca difende il club e la proprietà
Durante la conferenza stampa del 9 ottobre, Maresca ha ribadito la propria fiducia nella struttura societaria. L’allenatore italiano ha spiegato di aver accettato l’incarico proprio perché convinto della serietà del progetto e delle persone che lo guidano. Ha inoltre respinto l’idea che i successi sportivi ottenuti dal Manchester City debbano essere automaticamente considerati privi di valore.
La sua posizione è chiara: il lavoro svolto dai calciatori e dagli allenatori sul campo rimane un elemento distinto dalle contestazioni amministrative. Maresca ha però riconosciuto la gravità della situazione. Il tecnico vuole evitare che la vicenda condizioni il rendimento della squadra, soprattutto in un momento nel quale il calendario propone partite particolarmente importanti.
Quali sanzioni rischia il Manchester City
È questo il punto che interessa maggiormente tifosi e osservatori. Le possibili conseguenze disciplinari comprendono sanzioni economiche, penalizzazioni in classifica e provvedimenti più severi, fino all’eventuale esclusione dalla Premier League. Non significa, però, che una di queste misure sia già stata definitivamente applicata. Il ricorso presentato dalla società rende ancora aperto il procedimento.
La valutazione delle eventuali sanzioni e dei successivi passaggi dipenderà dall’evoluzione della vicenda. Per questo motivo, parlare oggi di retrocessione certa oppure di titoli già revocati sarebbe scorretto. Il Manchester City continua a disputare regolarmente le proprie competizioni.
Il futuro di Maresca rimane un tema aperto
Le dichiarazioni dell’allenatore hanno alimentato anche interrogativi sul suo futuro. Maresca ha confermato la fiducia nel club, ma non ha fornito una garanzia esplicita sulla propria permanenza nel caso in cui il ricorso non dovesse avere successo e arrivassero sanzioni particolarmente pesanti. Una posizione comprensibile considerando l’incertezza del quadro.
Il tecnico è arrivato sulla panchina del Manchester City dopo la lunga esperienza di Pep Guardiola e sta cercando di costruire una nuova fase del progetto sportivo. La situazione societaria rappresenta però una variabile che potrebbe incidere sulla programmazione futura.
Liverpool-Manchester City, una partita diversa dalle altre
Domenica 11 ottobre il Manchester City affronterà il Liverpool ad Anfield. La sfida assume un significato particolare perché sarà la prima partita di campionato del club dopo gli sviluppi più importanti del procedimento finanziario. Maresca dovrà gestire una pressione superiore a quella abituale.
Sul campo, però, il Manchester City arriva da un avvio di stagione eccellente, con cinque vittorie nelle prime cinque giornate. Il club inglese continua a vincere sul terreno di gioco, mentre fuori dal campo affronta una delle sfide più complicate della propria storia. La decisione sul ricorso sarà determinante per comprendere le conseguenze definitive della vicenda.