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MANCHESTER, ENGLAND - NOVEMBER 05: Erling Haaland of Manchester City reacts during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4 match between Manchester City and Borussia Dortmund at City of Manchester Stadium on November 05, 2025 in Manchester, England. (Photo by Michael Regan - UEFA/UEFA via Getty Images)
Premier League

Man City show, 4-1 al Palace: doppiette di Haaland e Cherki

Ago 29, 20261 Lettura

Nell’anticipo del Venerdì sera, della 2^ giornata di Premier League, il Manchester City si impone 1-4 sul Crystal Palace e aggancia momentaneamente la vetta della Premier League. I Citizens allenati da Enzo Maresca hanno sconfitto i padroni di casa grazie alle due doppiette firmate dal suo centravanti, Erling Haaland, e dal fantasista della nazionale francese, Rayan Cherki.


CRYSTAL PALACE-MANCHESTER CITY 1-4

Nell’anticipo del Venerdì, friday night, della 2^ giornata di Premier League, convincente successo per il Manchester City di Enzo Maresca, che dopo le difficoltà nel match d’esordio contro il Bournemouth, domina in casa del Crystal Palace, imponendosi con le doppiette di Haaland e Cherki. Sfortunato autogol per Donnarumma, per il resto autore di una buonissima prestazione. Al Selhurst Park va in scena una partita con poco tatticismo, che vede subito protagonisti i due portieri. Già al 2′ minuto è Donnarumma a salvare il Manchester City, togliendo dall’angolino basso la conclusione di Nketiah, mentre, poco dopo, al 7′ minuto è il turno di Henderson, che risponde alla conclusione dalla distanza di Henderson.

Al 17′ minuto il vantaggio ospite, con Haaland, che decolla sul cross di Semenyo e incorna imparabilmente all’incrocio. Il Crystal Palace accusa il colpo e impiega qualche minuto per riorganizzarsi, ma al 33′ minuto sfiora il pari con il colpo di testa di Larsen, che finisce di poco a lato. Stesso copione al 35′ minuto, stavolta è Mitchell a staccare bene, ma a concludere decisamente fuori misura. La squadra di Maresca si limita a controllare, ma in pieno recupero sfiora il raddoppio con Cherki, che calcia a botta sicura, ma trova la grande risposta di Henderson.

Nel secondo tempo, il primo squillo è ancora di Nketiah, che stavolta manda di poco a lato, ma al 54′ minuto, arriva il raddoppio del City con una bella azione personale di Cherki. Potrebbe essere il colpo del ko per il Crystal Palace, che però torna praticamente subito in partita grazie alla sfortunata autorete di Donnarumma, sulla punizione di Pino che si stampa sulla traversa e rimbalza sul portiere italiano prima di terminare in rete. Le speranze di rimonta dei padroni di casa però durano appena cinque minuti, perché un attimo prima dello scoccare dell’ora di gioco è nuovamente Cherki a inventarsi la giocata del 3-1 con una conclusione improvvisa e violentissima. Nel finale c’è ancora gloria per Haaland, che sull’assist di Foden non sbaglia e firma il definitivo 4-1.

                                                                   

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