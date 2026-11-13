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Premier League

Man United, è ufficiale: Pochettino nuovo allenatore, debutto di fuoco contro il Liverpool

Nov 13, 20262 Lettura

Il Manchester United ha finalmente scelto il suo nuovo allenatore. Mauricio Pochettino è ufficialmente il successore di Michael Carrick e assumerà la guida della squadra il prossimo 18 novembre, al termine degli impegni con la Nazionale degli Stati Uniti.

L’annuncio, arrivato venerdì 13 novembre, mette fine alle indiscrezioni che avevano accompagnato l’esonero di Carrick e apre una nuova fase per uno dei club più importanti del calcio europeo. La missione dell’argentino, però, si presenta tutt’altro che semplice. Il Manchester United occupa il diciottesimo posto in Premier League, con appena otto punti conquistati nelle prime dieci giornate.

Pochettino al Manchester United, l’accordo è ufficiale

La società inglese ha raggiunto un’intesa con la federazione statunitense per liberare Pochettino e il suo staff dopo gli ultimi impegni internazionali. L’allenatore guiderà gli Stati Uniti nelle due partite contro Haiti, valide per i quarti della CONCACAF Nations League, prima di trasferirsi a Manchester.

Il nuovo incarico inizierà il 18 novembre, mentre secondo la stampa britannica il contratto avrebbe durata fino al 2029. Per Pochettino si tratta del ritorno nel calcio di club dopo due anni alla guida della Nazionale americana.

Quanto costa l’arrivo di Pochettino

L’operazione comporta anche un investimento economico. Secondo le ricostruzioni della stampa britannica riportate da Reuters, il Manchester United dovrebbe riconoscere alla federazione statunitense un indennizzo di circa 10 milioni di dollari.

Una cifra che testimonia la volontà della dirigenza di intervenire immediatamente per invertire il rendimento della squadra. L’importo non è stato confermato nei dettagli economici del comunicato ufficiale e va quindi considerato come una cifra riportata dalla stampa.

Il debutto sarà contro il Liverpool

Il calendario non concede a Pochettino un avvio semplice. La prima partita sulla panchina del Manchester United sarà infatti Liverpool-Manchester United del 22 novembre, ad Anfield. Una sfida che va oltre la rivalità storica tra le due società.

Per i Red Devils rappresenterà soprattutto un test immediato sulla capacità di reagire a un inizio di stagione disastroso.

La missione di Pochettino

L’allenatore argentino conosce la Premier League grazie alle esperienze con Southampton, Tottenham e Chelsea. Con gli Spurs aveva raggiunto la finale di Champions League nel 2019, costruendo una squadra capace di competere stabilmente ai vertici del calcio inglese.

Ora dovrà affrontare una sfida differente: restituire fiducia e identità a un Manchester United in difficoltà. Il primo obiettivo non sarà inseguire l’Europa, ma allontanarsi dalla zona retrocessione. La nomina di Pochettino rappresenta un cambio di direzione importante. Resta da capire se sarà sufficiente per risolvere problemi che, negli ultimi anni, hanno coinvolto allenatori, dirigenti e giocatori.

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Redazione

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