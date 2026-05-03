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Premier League

Man United in Champions, il Tottenham di De Zerbi vede la luce

Nelle partite della domenica della 35^ giornata di Premier League il Tottenham lascia la zona retrocessione. Colpo in chiave salvezza per gli Spurs: Aston Villa piegato 2-1. Sotto la guida di De Zerbi non sbagliano un colpo. Il Manchester United torna in Champions: i Red Devils di Carrick battono 3-2 il Liverpool. Dopo un momento di spavento per un malore di Sir Alex Ferguson in tribuna prima della partita, i Red Devils hanno matematicamente staccato il pass per partecipare alla prossima competizione.

Mag 3, 20262 Lettura
Mandatory Credit: Photo by Jean Catuffe/DPPI/Shutterstock (15940518av) Coach of Olympique de Marseille Roberto de Zerbi celebrates the victory following the UEFA Champions League, League phase, MD5 football match between Olympique de Marseille (OM) and Newcastle United on November 25, 2025 at Stade Velodrome in Marseille, France FOOTBALL - CHAMPIONS LEAGUE - MARSEILLE v NEWCASTLE, Marseille, France - 25 Nov 2025

Nelle partite della domenica della 35^ giornata di Premier League il Tottenham lascia la zona retrocessione. La squadra di Roberto De Zerbi batte infatti 2-1 l’Aston Villa e supera così in classifica il West Ham, caduto ieri 3-0 in casa del Brentford. Gli Spurs salgono quindi al quartultimo posto in classifica, a + 1 sugli Irons nella lotta per non cadere in Championship. A centrare la qualificazione alla prossima Champions League è invece il Manchester United, vincente 3-2 contro il Liverpool. Il Bornemouth piega con un netto 3-0 il Crystal Palace.

ASTON VILLA-TOTTENHAM 1-2

Il Tottenham si presenta al Villa Park con la possibilità di uscire dalla zona retrocessione, superando il West Ham che ieri è crollato 3-0 contro il Brentford. La squadra di Roberto De Zerbi approccia benissimo la gara e passa subito avanti, già al 12’ minuto: Gallagher libera un gran destro da fuori area, sorprendendo Emiliano Martinez. Gli Spurs colpiscono poi un palo con Palhinha, prima del raddoppio incornato da Richarlison al 25’ minuto: il brasiliano produce uno stacco areo poderoso e consente così ai londinesi di chiudere il primo tempo con due reti di vantaggio. Nella seconda frazione, Buendia riesce invece solamente ad accorciare le distanze al 97’ minuto, ma non a cambiare l’esito della gara. Vincendo 2-1, il Tottenham si tira infatti fuori dalla zona retrocessione: i londinesi si portano a 37 punti, scavalcando in classifica il West Ham, ora terzultimo a -1 proprio dagli Spurs. Per l’Aston Villa si tratta invece della seconda sconfitta di fila in Premier League: la formazione di Emery rimane a 58 punti, in quinta posizione.

MANCHESTER UNITED-LIVERPOOL 3-2

Old Trafford fa da sfondo a una delle sfide più sentite del football d’oltremanica, Liverpool-Manchester United. Dopo attimi di preoccupazione, dovuti a un malore accusato da Sir Alex Ferguson in tribuna pochi minuti prima del calcio d’inizio, sono i Red Devils a scavare un solco già nel primo quarto d’ora di match nel Teatro dei Sogni, portandosi sul 2-0 grazie alla rete segnata da Cunha al 6’ minuto e al raddoppio marchiato da Sesko poco prima del quarto d’ora, al 14’ minuto. I Reds non ci stanno e in avvio di ripresa recuperano lo svantaggio: Szoboszlai accorcia le distanze al 47’ minuto e Gakpo pareggia poi al 56’ minuto, dopo il grave errore commesso da Lammens. Le emozioni non sono però ancora finite: Mainoo trova infatti il colpo che vale il 3-2 finale per lo United al 77’ minuto, festeggiando così nel migliore dei modi il suo recente rinnovo di contratto fino al 2031. Carrick può, dunque, esultare per il terzo successo di fila e l’ascesa a quota 64 punti in classifica (terzo posto): i Diavoli Rossi centrano così la qualificazione aritmetica alla prossima Champions League, due anni dopo l’ultima volta. Si interrompe, invece, a tre la striscia di vittorie consecutive del Liverpool: Slot resta a 58 punti, sempre al quarto posto.

BORNEMOUTH-CRYSTAL PALACE 3-0

A trionfare in questa domenica di Premier League è pure il Bournemouth, grazie al 3-0 sul Crystal Palace. In apertura c’è l’autogol di Lerma al 10′ minuto. Intorno alla mezz’ora di gioco, il raddoppio con il rigore di Kroupi, al 32′ minuto. Infine la rete di Rayan al minuto 77 che cala il tris: i tre gol permettono alle Cherries di ritrovare la vittoria e di salire a 52 punti. La squadra di Iraola torna così al sesto posto, in piena lotta per un piazzamento in Europa League. Ferme a 43 punti restano invece le Eagles di Glasner, al secondo ko di fila in campionato.

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