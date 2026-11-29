Nelle partite del Sabato della 12^ giornata di Premier League, il Manchester United raccoglie l’ennesima sconfitta della stagione: un risultato che inizia seriamente a far preoccupare i tifosi quello ottenuto ad Old Trafford dalla squadra di Pochettino contro il Brentford. Un rotondo 4-0 – dopo quello subito contro il Liverpool nell’ultimo turno – targato Wilson – doppietta – Ajer e Schade, con i Red Devils che restano fermi ad una vittoria in Premier League in stagione. Cinque pareggi e sei sconfitte i numeri ottenuti nelle restanti partite, con lo United costretto a fare i conti con una classifica spaventosa: 19° posto e soltanto 8 punti ottenuti, con la parte tranquilla della classifica che rischia di allontanarsi addirittura di sei punti. La nuova gestione Pochettino, al momento, non ha assolutamente cambiato le carte in tavola. Netto 3-0 per il Leeds United, che a Elland Road si impone sul Coventry City: a segno Calvert-Lewin al 40′ minuto e Longstaff che realizza una doppietta al 45′ minuto ed al 66′ minuto. Finisce 2-2 infine tra Ipswich e Aston Villa: a segno Alysson e Joao Gomes per gli ospiti, Emersonn e Davis per i padroni di casa.

LEEDS-COVENTRY CITY 3-0

Il Leeds continua a sognare e raccoglie la terza vittoria consecutiva: dopo gli importanti successi contro Tottenham e Chelsea, gli uomini di Farke calano il tris contro il Coventry, portandosi a 20 punti in classifica, salendo la classifica addirittura verso il secondo posto. L’ennesimo gol di Calvert-Lewin al 40’ minuto e la doppietta di Longstaff realizzata con i gol al 45’ minuto ed al 66’ minuto, valgono il successo odierno per la squadra dell’ex Milan e Napoli Okafor: il sogno Europa è appena iniziato.

MANCHESTER UNITED-BRENTFORD 0-4

Non c’è fine alla crisi del Manchester United, che subisce l’ennesima sconfitta stagionale. Nonostante il supporto di Old Trafford, i Red Devils vengono sconfitti per 4-0 dal Brentford, che infligge un’altra goleada a Pochettino e alla sua fragilissima difesa. L’ex ct degli Stati Uniti punta su Zirkzee, che non si rende pericoloso e delude per tutto il match, mentre Dalot e Maguire provano a colpire nei primi minuti. Il Brentford si fa vedere in avanti intorno al quarto d’ora, impegnando Lammens, e passa al 19′ minuto. Subito dopo l’erroraccio sottoporta di Dorgu, Damsgaard pesca Wilson in mezzo ai distratti centrali dello United: movimento perfetto e girata per l’1-0. Pochettino è furioso per il nono svantaggio dei suoi nelle prime dodici giornate della Premier League, ma non c’è una reale reazione. Il Manchester United balla in difesa e, al 31′ minuto, subisce anche il bis: buco centrale, Ouattara si invola e pesca ancora Wilson per la doppietta e il 2-0. Nella ripresa entra l’ex Mbeumo e i Red Devils alzano il baricentro, inseguendo un’insperata rimonta che non arriva. Il Brentford cala, perde Wilson e rischia qualcosa sugli assalti dei rivali, ma è sempre letale in contropiede: Schade sfiora il tris, che arriva all’81’ minuto. Su un corner per le Bees, la retroguardia di Pochettino si addormenta completamente e Dalot serve involontariamente Ajer, che insacca da due passi la rete del 3-0. Il gol è il colpo del definitivo ko per il Manchester United, che continua ad affondare e subisce anche il poker al 92′ minuto col pallonetto di Schade: Mount e Dalot tengono in gioco tutto l’attacco rivale. Dopo il 4-0 in dieci col Liverpool, arriva così un altro poker senza appello per i Red Devils. Pochettino e i suoi restano così penultimi con 8 punti e una sola vittoria, rischiando grosso: la zona-salvezza (ora distante tre punti) potrebbe allontanarsi e potrebbe arrivare il sorpasso del Crystal Palace. Sorride, invece, il Brentford dell’azzurro Kayode (tra i migliori) che, per ora, è quinto con 20 punti. I fischi dei tifosi United, i cori di quelli del Brentford, sono le due facce di questa inattesa medaglia.

IPSWICH TOWN-ASTON VILLA 2-2

Nell’ultima gara del sabato di calcio inglese, Ipswich Town-Aston Villa termina con un pirotecnico 2-2: per gli ospiti, le reti di Alysson e Joao Gomes, intervallate dal momentaneo pareggio di Emersonn. Nella ripresa, al minuto 56, arriva la rete del definitivo pari di Leif Davis.