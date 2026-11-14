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MANCHESTER, ENGLAND - NOVEMBER 05: Erling Haaland of Manchester City reacts during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4 match between Manchester City and Borussia Dortmund at City of Manchester Stadium on November 05, 2025 in Manchester, England. (Photo by Michael Regan - UEFA/UEFA via Getty Images)
Premier League

Manchester City, il caso finanziario può cambiare la Premier League: cosa rischia il club dopo il verdetto

Nov 14, 20262 Lettura

In Premier League continua a tenere banco il caso legato al Manchester City, ritenuto colpevole di oltre 100 violazioni finanziarie. I Citizens hanno presentato ricorso contro le decisioni del panel indipendente. Vige, però, un certo mistero riguardo ai tempi della faccenda. Mistero che il Financial Times ha provato risolvere svelando alcuni dettagli. Il club inglese ha presentato la propria difesa, e secondo la nota testata l’udienza d’appello si terrà a metà dicembre. Udienza che potrebbe durare diversi giorni allungando i tempi. Calendario alla mano quindi, la sentenza è attesa per l’inizio del nuovo anno, il 2027.

Se il City dovesse uscirne sconfitto, in breve tempo, la medesima commissione emetterà le sanzioni del caso. I tempi di applicazione degli stessi provvedimenti però non sono ancora chiari. Queste stesse sanzioni, però, non saranno (ancora) definitive visto che il club di Manchester potrà di nuovo appellarsi. Il club inglese punta a ribaltare le accuse e ottenere l’annullamento delle contestazioni, ma il verdetto potrebbe aprire la strada a un lungo capitolo legato alle eventuali sanzioni. Nel caso in cui l’appello dovesse essere respinto, la società potrebbe andare incontro a diversi tipi di punizione: da una semplice multa fino a una pesante penalizzazione in classifica. Al momento non vi sono conferme su quali sanzioni potrebbero essere inflitte né su quando entrerebbero in vigore: tra gli scenari ipotizzati nelle ultime settimane, oltre a multe pesantissime, ci sarebbe anche una possibile sottrazione di punti tale da compromettere la permanenza del club nella massima serie, con il rischio di una retrocessione in Championship. Non viene esclusa nemmeno l’ipotesi più estrema dell’esclusione dalla Premier League, anche se al momento resta uno scenario improbabile.

Questa incertezza ha conseguenze per l’intera Premier League.

Una pesante penalizzazione, infatti, potrebbe ridisegnare la corsa al titolo, incidere sulla qualificazione alle coppe europee o cambiare radicalmente gli equilibri competitivi. Un’espulsione solleverebbe interrogativi ancora più complessi sull’appartenenza al campionato e sulla partecipazione futura. Ulteriori ricorsi contro eventuali sanzioni potrebbero prolungare il procedimento oltre la conclusione della stagione in corso, prevista a maggio. Il calcio inglese si trova quindi di fronte alla possibilità di una prolungata incertezza legale, indipendentemente dagli sviluppi di dicembre.

L’indagine su Football Leaks accende ulteriormente i riflettori

Il Financial Times evidenzia anche gli sviluppi che riguardano il fondatore di Football Leaks, Rui Pinto, la cui divulgazione di documenti riservati ha contribuito a far scattare gli accertamenti sulle operazioni finanziarie del City. L’avvocato di Pinto, William Bourdon, sostiene che siano in corso colloqui con il Serious Fraud Office britannico per valutare una possibile collaborazione volta a far emergere ulteriori reati in ambito sportivo.

Un portavoce dell’SFO ha dichiarato:

In linea con una prassi consolidata volta a evitare di pregiudicare l’attività investigativa, non possiamo né confermare né smentire l’esistenza di un’indagine sulla questione.

Questi colloqui non dimostrano ulteriori illeciti da parte del Manchester City, ma sottolineano la costante attenzione alla trasparenza finanziaria nel calcio professionistico.

Le accuse finanziarie al Manchester City potrebbero avere conseguenze più ampie

Qualunque sia l’esito del ricorso, la Premier League si trova di fronte a una prova decisiva della propria autorità regolamentare. I regolamenti finanziari richiedono un’applicazione coerente, procedure trasparenti e sanzioni proporzionate alle violazioni accertate. Il Manchester City, dal canto suo, ha il diritto di percorrere tutte le vie di ricorso disponibili. La sfida per il calcio inglese è garantire che l’esito finale goda della fiducia di club, tifosi e partner commerciali. Per il City, le prossime settimane potrebbero determinare se anni di successi nazionali senza precedenti saranno accompagnati dalle conseguenze disciplinari più severe nella storia della Premier League.

 

 

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