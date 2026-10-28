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Calcio Estero

Man United, il declino post-Ferguson: tra sprechi economici, caos sportivo e la sfida della rinascita

Ott 28, 20263 Lettura

Il Manchester United è una delle compagini storiche del calcio britannico e dell’intero settore calcistico. Dai saluti con Sir Alex Ferguson, lo United non ha più ripercorso le vittorie epocali lasciando l’amaro in bocca a tutti i suoi sostenitori. Dal duemilatredici ad oggi sono poche le coppe vinte, nonostante la società abbia deciso di investire ingenti somme e scommettere su molti tecnici – alcuni esordienti e altri esperti. La prima tappa avviene con David Moyes che punta su due giocatori importanti: David De Gea e Wayne Rooney e sugli acquisti di Marouane Fellaini e Juan Mata. Il tecnico è stato scelto da Ferguson in persona ma viene esonerato prima del termine della stagione. Mancata qualificazione in Champions League e settimo posto in campionato. Il successore è Louis Van Gaal che punta nuovamente sui due pilastri di Moyes, con l’aggiunta di Marcus Rashford e gli acquisti di Angel Di Maria, Anthony Martial e Memphis Depay. I Diavoli Rossi tornano a sollevare un trofeo (la FA Cup) ma il gioco sterile non porta risultati in Premier League con la mancata qualificazione in Champions League per il secondo anno consecutivo, risultato sorprendentemente fallimentare. Il periodo più vincente avviene con l’approdo in panchina dello Special One Josè Mourinho che, oltre ad aver formato un’armata importante con Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba, Romelu Lukaku e Alexis Sanchez, è riuscito a vincere la League Cup e l’Europa League oltre che un secondo posto in Premier League. Le frizioni con la società hanno portato alla scissione totale con la società ed alla romantica scelta di puntare su un ex calciatore importante. Ole Gunnar Solskjaer guida il Manchester United dal duemiladiciotto al duemilaventuno riuscendo a raggiungere piazzamenti importanti in campionato ed in coppa, senza tuttavia vincere nulla; neanche il ritorno di Cristiano Ronaldo ha portato benefici sportivi alla squadra. Ralf Rangnick subentra ad interim ma il fallimento è dietro l’angolo con diversi problemi comunicativi all’interno dello spogliatoio ed il record negativo di punti in campionato. Dal duemilaventidue è partito il progetto di Erik Ten Hag, il quale ha conquistato una League Cup ed una FA Cup, ma i risultati disastrosi in Premier League ed in Europa hanno fatto sì che la proprietà chiudesse il rapporto con l’allenatore olandese. La nuova gestione societaria regala ai tifosi Ruben Amorim ma il ciclo dura appena due anni con poche soddisfazioni, tanto che Michael Carrick subentra all’allenatore portoghese, ancora una volta senza donare una svolta importante ai tifosi.

Il fallimento della squadra inglese sembra essere legata a due argomenti principali: uno economico ed uno calcistico. Questo ha portato ad un circolo vizioso pericoloso da cui è difficile uscire nel breve periodo, nonostante per anni siano stati ai vertici del panorama calcistico anche grazie ad un bacino di utenza straordinario. Dalla fine della legita Ferguson fino all’avvento di INEOS, il Manchester United non ha avuto una direzione sportiva in grado di razionalizzare un progetto virtuoso. Ogni allenatore che si sedeva in panchina smuoveva il mercato in ottica personale, guardando solo il proprio orticello tanto che una volta che i rapporti con il club si chiudevano il successore era costretto a raccogliere i cocci del predecessore e costruire sulle macerie precedenti. Diversi i problemi di comunicazione interna con alcuni litigi passati alla cronaca, lo spogliatoio instabile ed i continui cambiamenti hanno fatto perdere una cultura del lavoto che ha portato benefici in passato. Il futuro non è stato preso in considerazione adeguatamente preferendo acquisti istantanei come Radamel Falcao, Edinson Cavani o Cristiano Ronaldo; i talenti presunti sono stati strapagati come Maguire e Antony (acquisti conclusi in fretta e furia per cercare di vincere e sbaragliare la concorrenza). Dal punto di vista economico la società non è riuscita a coprire le passività, nonostante i ricavi spropositati che la squadra generava. Dal duemilacinque ad oggi è stato letteralmente bruciati più di un miliardo di sterline, che non è stato investito; questo ha avuto dei riflessi sulle due più importanti infrastrutture: l’Old Trafford ed il Carrington – a differenza della compagini competitors che hanno investito adeguatamente. Le diverse perdite cumulate hanno costretto la Lega e la Premier League a limitare il mercato (con la “richiesta” della cessione dei pezzi pregiati per poter rientrare nei parametri imposti dal Fair Play Finanziario). Ultimo, ma non per importanza, l’eccessivo aumento del monte ingaggi visto che il Manchester United ha dovuto giocare sul costo dei cartellini per convincere alcuni giocatori ad accettare la squadra inglese, con conseguente peso ingente in bilancio fino a scadenza. L’ingresso del gruppo INEOS sembra, però, stia riportando lentamente la squadra ai successi del passato ma per fare questo bisognerà scindere il lato economico dal lato sportivo – decisione tanto difficile quanto fondamentale.

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Bruno Bertucci

Difensore ad oltranza dei tifosi, quelli caldi. La scrittura unita alla passione non può che far nascere gemme preziose.

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