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BOLOGNA, ITALY - OCTOBER 05: Roberto Mancini, Manager of Italy, during a press conference after the UEFA Nations League 2026/27 group phase match between Italy and Türkiye at Renato Dall'Ara Stadium on October 05, 2026 in Bologna, Italy. (Photo by Mattia Ozbot - UEFA/UEFA via Getty Images)
Nazionale

Mancini esalta la sua Italia:”Bravi a reagire”. Poi indica la sfida decisiva

Ott 6, 20261 Lettura

Roberto Mancini può sorridere dopo il 3-1 dell’Italia contro la Turchia in Nations League. Il secondo successo contro la formazione di Vincenzo Montella permette agli azzurri di superare il Belgio e conquistare il secondo posto nel girone alle spalle della Francia. Il commissario tecnico promuove la prestazione della Nazionale, sottolineando soprattutto la capacità di reagire alle difficoltà e al momentaneo pareggio turco.

Mancini promuove la reazione dell’Italia

«C’era stanchezza da parte di tutti», ha spiegato Mancini al termine della partita. Il ct ha ammesso le difficoltà iniziali, evidenziando però la risposta della squadra: «Abbiamo sofferto, ma siamo stati bravi a riprendere la partita, creare occasioni e tornare subito in vantaggio dopo l’1-1». Una prestazione giudicata positiva anche considerando i numerosi impegni ravvicinati.

I cambi e la scelta di Romano

Le tante novità nella formazione titolare hanno inevitabilmente condizionato gli automatismi. Mancini non si sorprende: «Con tanti cambi era previsto perdere qualcosa in termini di fluidità». Il ct ha spiegato anche alcune sostituzioni effettuate nella ripresa, legate alle ammonizioni e al rischio di rimanere in inferiorità numerica.

Indicazioni importanti sono arrivate inoltre da Romano, utilizzato da mezzala e protagonista nell’azione del gol di Pio Esposito. «Può giocare benissimo anche in quella posizione», ha sottolineato Mancini, convinto che il centrocampista abbia soprattutto bisogno di accumulare esperienza in partite di questo livello.

L’Italia guarda alle sfide di novembre

Il bilancio del miniciclo è decisamente positivo. L’Italia chiude questa fase al secondo posto del gruppo, davanti al Belgio e dietro alla Francia, mantenendo aperti scenari importanti in vista delle ultime partite.

Mancini, però, non vuole cali di tensione: «Dobbiamo continuare su questa strada». Poi lo sguardo si sposta già agli appuntamenti di novembre, quando la classifica emetterà i verdetti definitivi: «Vedremo le prossime partite, probabilmente ce l’andremo a giocare in Belgio».

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