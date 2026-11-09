Mancini punta alla Nations League:”Vogliamo giocarcela fino in fondo”

L’Italia di Roberto Mancini si prepara alle decisive sfide contro Francia e Belgio, fondamentali per conquistare l’accesso ai quarti di finale di Nations League. Il commissario tecnico, intervenuto in conferenza stampa a Coverciano, ha ribadito le ambizioni della Nazionale senza nascondere le difficoltà del percorso di crescita.

Il ct ha sottolineato l’importanza del ricambio generazionale, ricordando le differenze rispetto al 2018, quando poteva contare su elementi esperti come Chiellini, Bonucci e Verratti. “Mi sembra che la situazione sia sempre la stessa in campionato, ma noi abbiamo l’obbligo di cercare i giovani e di conoscerli. Ecco perchè chiamiamo anche ragazzi più giovani che hanno qualità tecniche. Giocatori giovani ce ne sono, alcuni ne abbiamo chiamati, e ne chiameremo anche altri”, ha spiegato Mancini che poi è entrato nel dettaglio di alcune convocazioni: “Bernardeschi e Cristante li conosciamo, nel momento in cui avremo bisogno di giocatori di questo livello, sappiamo su cosa possiamo contare. Ora cerchiamo giocatori diversi. Calò? E’ uno dei tanti che sta facendo bene, che seguiamo. Il Frosinone ne ha 3-4 bravi, ma non possiamo chiamare tanti giocatori avendone già 29-30. Se chiamiamo qualcuno non lo facciamo perchè ce lo dice il suo procuratore”.

Chiesa resta nei programmi azzurri, mentre prosegue il dialogo con Tresoldi per convincerlo a scegliere l’Italia. “Ci siamo sentiti diverse volte, non sta giocando, ha bisogno di ritrovare la condizione. Penso che possa tornare con noi molto presto. Tresoldi? Ci ho parlato, lo ha fatto anche Claudio Ranieri. Credo che lui debba sentire il fatto di giocare per la Nazionale italiana. E’ italiano, il padre è italiano, penso che ci siano delle possibilità che possa scegliere la maglia azzurra. Speriamo faccia la scelta giusta”.

Attenzione anche a Palma e ai talenti dell’Under 21, alcuni dei quali potrebbero trovare spazio nelle prossime due partite. Mancini chiede continuità e determinazione: «Vogliamo giocarcela fino in fondo, ma la strada è ancora lunga».