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IPA88973588 - 25.09.2026 Nations League Italia vs Belgio Sport; Calcio; 1° Giornata Nella foto: Barella e Kean con Siebert (Foto Gino Mancini)
Nations League

Mancini riparte con una sconfitta: Godts e Lukebakio gelano l’Olimpico

Set 26, 20262 Lettura

Il ritorno di Roberto Mancini sulla panchina dell’Italia comincia con una sconfitta. All’Olimpico di Roma, il Belgio si impone 2-0 contro gli azzurri nella prima partita del nuovo corso, complicando subito il cammino dell’Italia in Nations League. Decidono le reti di Mika Godts e Dodi Lukebakio.

Il risultato avrebbe potuto assumere proporzioni maggiori soprattutto nel primo tempo, quando il Belgio di Mark van Bommel crea diverse occasioni e costringe Gianluigi Donnarumma a una serie di interventi. Nella ripresa l’Italia aumenta ritmo e pericolosità, ma proprio nel momento migliore arriva il secondo gol degli ospiti.

Mancini riparte dal 4-3-3

Per l’inizio del suo secondo ciclo in Nazionale, Mancini sceglie il 4-3-3, modulo utilizzato a lungo durante la precedente esperienza azzurra. In cabina di regia parte Romano, affiancato da Nicolò Barella e Sandro Tonali.

In attacco spazio a Moise Kean, Pio Esposito e Cambiaghi, con Esposito utilizzato come riferimento centrale. Dall’altra parte, Van Bommel punta sull’atalantino Charles De Ketelaere, mentre Kevin De Bruyne agisce tra centrocampo e trequarti.

Donnarumma salva l’Italia, poi Godts sblocca la partita

Il Belgio parte meglio. Al 7’ De Bruyne serve De Ketelaere, che cerca la porta con un diagonale respinto da Donnarumma. L’Italia risponde con Esposito, che colpisce il palo, ma l’azione viene fermata per fuorigioco.

Al 20’ arriva l’episodio che cambia la partita. Romano sbaglia un passaggio orizzontale e De Ketelaere recupera il pallone. L’azione prosegue rapidamente con De Bruyne, che verticalizza per Godts: l’attaccante supera la difesa azzurra e batte Donnarumma per lo 0-1 del Belgio.

L’Italia accusa il colpo e gli ospiti aumentano la pressione. Donnarumma diventa decisivo sulle conclusioni di De Ketelaere, Raskin e Godts, evitando il raddoppio prima dell’intervallo. Gli azzurri provano a reagire con Cambiaghi, ma Kean non riesce a trasformare il suo cross in una conclusione vincente.

Italia più pericolosa nella ripresa

La squadra di Mancini cambia passo nel secondo tempo. Lammens salva il Belgio prima con un intervento di piede su Kean e successivamente sulla conclusione di Pio Esposito, impedendo agli azzurri di trovare il pareggio.

Mancini prova quindi a modificare la squadra inserendo Giorgio Scalvini, Davide Frattesi e Daniel Maldini al posto di Coppola, Romano ed Esposito. L’Italia guadagna metri e sembra poter riaprire la partita, ma un altro errore in fase di possesso favorisce il Belgio.

Lukebakio firma il 2-0

Questa volta è Barella a perdere il pallone, permettendo agli ospiti di ripartire rapidamente. Il contropiede viene finalizzato da Dodi Lukebakio, entrato al posto di Moreira, che con una conclusione dalla distanza supera Donnarumma e realizza il 2-0 del Belgio.

Nel finale trovano spazio anche Doumbia e Zoma, entrambi al debutto con la Nazionale. Scalvini ha l’occasione per accorciare le distanze, senza riuscire a concretizzarla.

Per l’Italia arriva così una sconfitta all’esordio in Nations League, con il Belgio che lascia l’Olimpico con tre punti. Gli azzurri dovranno cercare una risposta già nella prossima trasferta contro la Turchia di Vincenzo Montella.

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