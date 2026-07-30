Mancini riparte dall’Italia:“L’errore fu mio, ora voglio riportare gli Azzurri al vertice”

Roberto Mancini torna sulla panchina della Nazionale italiana con un messaggio chiaro: guardare avanti senza dimenticare il passato. Durante la conferenza stampa di presentazione, il nuovo commissario tecnico ha ripercorso l’addio di tre anni fa, riconoscendo le proprie responsabilità e spiegando come un diverso confronto con Gabriele Gravina avrebbe probabilmente evitato la rottura. Ora l’obiettivo è uno solo: ricostruire entusiasmo, riportare gli Azzurri ai vertici del calcio internazionale e riconquistare la fiducia dei tifosi.

Mancini: “Responsabilità mia, ora voglio riportare l’Italia dove merita”

Il nuovo ct ha aperto il suo intervento con parole sincere sul passato: “Ci fu una mancanza di comunicazione tra me e Gravina. Se ci fossimo parlati a quattro occhi sarebbe cambiato tutto. La responsabilità è totalmente mia”. Un’ammissione accompagnata dal rammarico per l’addio, definito come “perdere la donna della propria vita”, a testimonianza del legame mai interrotto con la maglia azzurra.

Mancini ha poi ringraziato il presidente Giovanni Malagò per aver favorito il suo ritorno e ha promesso il massimo impegno: “Darò tutto per riportare la Nazionale dove merita. Abbiamo giocatori di qualità, vogliamo essere propositivi e offrire un calcio offensivo”. L’obiettivo è anche quello di riconquistare il pubblico: “Spero che i tifosi si innamorino di nuovo della squadra e possano perdonarmi”.

Giovani, identità e obiettivi: il nuovo progetto azzurro

Il commissario tecnico ha ribadito la necessità di dare spazio ai giovani talenti italiani, sottolineando come la pressione faccia parte del ruolo ma anche come il patrimonio tecnico non manchi. L’idea è costruire un’identità di gioco condivisa tra tutte le Nazionali, dall’Under 18 fino alla prima squadra, così da favorire la crescita dei calciatori.

Dal punto di vista tattico, Mancini ha spiegato che il sistema dovrà adattarsi alle caratteristiche della rosa, mantenendo però una mentalità offensiva. Sul calendario internazionale ha fissato le priorità: Nations League, Europeo e qualificazioni mondiali, con la convinzione che l’Italia possa tornare a essere una delle Nazionali più temute se riuscirà a qualificarsi al Mondiale.

Sul reparto offensivo, fiducia ai giovani: Francesco Pio Esposito e Moise Kean rappresentano il futuro, mentre l’auspicio è che raccolgano l’eredità realizzativa lasciata da Ciro Immobile.

Ranieri: “È il coronamento della mia carriera”

Accanto a Mancini è stato presentato anche Claudio Ranieri, nuovo direttore tecnico della FIGC e presidente del Club Italia. L’ex allenatore ha definito il nuovo incarico “il coronamento della carriera”, assicurando massimo impegno in un momento delicato per il calcio italiano.

Ranieri ha posto l’accento sulla crescita dei giovani, evidenziando come il vero problema sia il passaggio dalle Nazionali giovanili alla prima squadra. Secondo il tecnico romano, il calcio italiano dovrà tornare a investire maggiormente sulla tecnica individuale, privilegiando dribbling, passaggio, tiro e cross fin dai primi anni di formazione.

Il dirigente ha inoltre ribadito l’importanza di valorizzare un numero maggiore di calciatori italiani nei club di Serie A, pur riconoscendo che le scelte spettano esclusivamente alle società e agli allenatori.

Malagò: “Sentiamo il peso delle responsabilità”

Il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, ha sottolineato la portata della sfida che attende il nuovo corso azzurro. Le tre mancate qualificazioni consecutive ai Mondiali rappresentano un fardello pesante, così come il lungo digiuno nelle gare a eliminazione diretta della competizione iridata.

Malagò ha confermato il pieno sostegno di Gravina alle nuove nomine e ha rivelato di aver ricevuto anche un messaggio di apprezzamento dal capitano Gianluigi Donnarumma, soddisfatto delle scelte operate dalla Federazione. Nei prossimi giorni sarà completato anche il nuovo assetto organizzativo con l’ingresso di una terza figura dirigenziale.