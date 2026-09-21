Mancini riparte dall’Italia:”Sono qui per vincere, voglio una squadra che domini”

Roberto Mancini è pronto a riprendersi l’Italia. La seconda avventura del tecnico di Jesi alla guida della Nazionale azzurra entra nel vivo con il raduno che porterà alla sfida di venerdì contro il Belgio, all’Olimpico di Roma, primo appuntamento della fase a gironi di Nations League. Entusiasmo, voglia di riscatto e un obiettivo dichiarato: tornare a vincere nel minor tempo possibile.

Il ritorno di Mancini e la nuova Italia

Il ct non nasconde l’emozione per il ritorno in azzurro: «Sono qui per vincere il più velocemente possibile». Mancini vuole ripartire dai principi che avevano caratterizzato la sua prima esperienza: qualità nel gioco, coraggio e una squadra capace di divertirsi. Il nuovo corso, però, avrà anche caratteristiche differenti. Il commissario tecnico sottolinea infatti la crescita fisica della nuova generazione e guarda con interesse ai tanti giovani convocati. Palestra, Dimarco e Calafiori rappresentano alcuni dei profili sui quali costruire il futuro, in un gruppo chiamato a trovare rapidamente equilibrio tra esperienza e freschezza.

Giovani, modulo e obiettivo Belgio

Mancini chiede agli elementi più esperti di accompagnare l’inserimento dei giovani, sfruttandone entusiasmo e spensieratezza. Sul piano tattico non ci saranno dogmi: 4-3-3, due punte e soluzioni alternative saranno valutati durante gli allenamenti in base alle condizioni dei giocatori. Il primo banco di prova sarà subito impegnativo. Contro il Belgio serviranno intensità e risultato anche per migliorare il ranking internazionale. Il messaggio del ct è netto: «Voglio una squadra che domini e giochi sempre per vincere». Mancini sa inoltre di dover ricostruire il rapporto con una parte dei tifosi dopo il precedente addio, ma considera il campo l’unica strada possibile per riconquistare fiducia ed entusiasmo.