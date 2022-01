Mancini:”Due giorni per vedere e fare valutazioni”

A due mesi dai play off che tracceranno il destino della Nazionale sulla via dei Mondiali qatarioti, nella conferenza stampa di inizio raduno Roberto Mancini ha ribadito a più riprese che questo stage “sarà utile per valutare giocatori che non venivano chiamati in azzurro da tanto tempo o che non erano mai stati convocati”.

“Per quanto saranno solo poco più di due giorni – ha sottolineato Mancini – possono comunque essere sufficienti per poter effettuare una valutazione. Proveremo un po’ di situazioni tattiche differenti: nelle prossime sfide potremmo anche cambiare modulo e non credo che questo possa essere un problema per i calciatori, visto che giocano in maniera differente tra club e Nazionale. Stiamo valutando più opzioni, considerando che nella prima partita dei play off dovremo essere bravi a trovare degli spazi.

Oggi non avvertiamo la pressione, che sicuramente arriverà quando saremo a una settimana dagli spareggi per accedere al Mondiale: sarà una ‘sana’ pressione che ci farà bene”.

Spareggi “di cui avremmo fatto volentieri a meno”, ammette candidamente il Ct, e a cui gli Azzurri arriveranno anche privi di alcune pedine che si erano rivelate fondamentali nella conquista del titolo europeo solo qualche mese fa: “Abbiamo subito tanti infortuni e quindi volevo vedere vari giocatori. Il gruppo ha lavorato unito e benissimo per centrare un grande obiettivo e dobbiamo quindi anche vedere come i calciatori convocati per questo stage riescano ad integrarsi con una squadra che è già ben amalgamata”.

Mancini ha risposto indicando le proprie scelte: “A livello tecnico Balotelli è sempre stato bravo, bisogna capire come stia fisicamente: vedere un giocatore dal vivo per due giorni è certamente molto utile. Zaniolo? Per me può essere una grande mezzala d’attacco, anche se ha il fisico pure per giocare davanti: in Svizzera infatti l’ho schierato in quel ruolo. Su Scamacca abbiamo sempre creduto, anche anni fa. Ha qualità tecniche e fisico: può essere un grande centravanti. Sta facendo gol con continuità e abbiamo grande fiducia: molto dipenderà anche dalla condizione dei ragazzi a marzo. Joao Pedro qua ci può stare, ha qualità: in questi giorni avrò la possibilità di vederlo meglio, da vicino. E per quanto riguarda Luiz Felipe, è un piacere averlo con noi, perché lo riteniamo un grande difensore”.