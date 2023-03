Mancini:“Italia-Inghilterra un classico, vogliamo iniziare bene”

Dopo la delusione per la mancata partecipazione al Mondiale, è arrivato il momento di ripartire. E Il primo ostacolo sulla strada che porta a EURO 2024 è il più impegnativo. Giovedì a Napoli, dove la Nazionale torna dopo dieci anni, l’Italia troverà infatti l’Inghilterra, che rievoca il dolce ricordo del trionfo di Wembley e che è anche l’ultima avversaria battuta in casa lo scorso settembre, quando Giacomo Raspadori decise con un gran gol la sfida di Nations League disputata a San Siro: “Ormai Italia-Inghilterra è diventato un classico – conferma Mancini – un po’ come Italia-Germania. Sono da diverso tempo una grande nazionale, piena di giocatori di talento, di forza e di tecnica. Hanno più scelta di noi per tanti motivi, ma a Napoli vogliamo disputare una bella partita, giocare bene e iniziare bene queste qualificazioni. Sarà una gara dura come lo sono state tutte le altre, mi aspetto come sempre una bella spinta dai tifosi napoletani”.

I CONVOCATI – “Gnonto qui non l’ha preso nessuno, però gioca titolare in Premier League. C’è Oristanio, che gioca bene in OLanda. Zaniolo è un po’ l’emblema, non giocava e poi s’è ritrovato titolare in Champions League. Dobbiamo cercare di andare a scovarli da qualche parte, in tutti i modi. Noi giocavamo 3-4 ore per strada e poi andavamo ad allenarci, oggi questo non accade più. Non è un caso se i giocatori nascono ancora in quei paesi, come Uruguay, Argentina o Brasile, dove si gioca ancora molto per strada”.

RETEGUI – “Lo seguivamo da tempo – confessa il Ct – ha qualità ed è un ragazzo giovane e sveglio. Non pensavamo dicesse di sì, la speranza è che possa essere importante. Non so per quale motivo vengano fuori pochi attaccanti, siamo davvero molto limitati nel reparto offensivo. Ci sono gare a livello Primavera che non hanno italiani. Abbiamo tre squadre ai Quarti di finale di Champions League, ma su tre squadre gli italiani al massimo sono 7/8. La realtà è questa”.

ZACCAGNI – “Ha qualità incredibili, è un ragazzo che ha compiuto adesso 17 anni e la speranza è che possa giocare in Serie A e poi essere un calciatore della Nazionale per i prossimi vent’anni. Crediamo molto in lui”.