Manita Liverpool al West Ham, City di nuovo a -2 dall’Arsenal

Il Manchester City continua a tenere sotto pressione l’Arsenal, a parità di partite. È questo quanto emerge dalle partite del sabato della 28^ giornata di Premier League, visto che la formazione di Guardiola batte 1-0 il Leeds a Elland Road e torna nuovamente a -2 in classifica dai Gunners: Arteta e i suoi ragazzi dovranno quindi rispondere domenica, nel delicato derby di Londra contro il Chelsea. A festeggiare un convincente successo è pure il Liverpool, grazie al 5-2 di Anfield contro il West Ham: con la terza vittoria di fila aggancia momentaneamente il Manchester United al 4° posto a quota 48. I Red Devils domenica ospitano il Crystal Palace a Old Trafford e con una vittoria possono raggiungere l’Aston Villa al terzo posto e risucchiare anche la squadra di Emery nella lotta per i piazzamenti in Europa. Una corsa che coinvolge ufficialmente anche il Brentford, dopo che le Bees si confermano sorpresa stagionale con un rocambolesco 4-3 a Burnley: il gol vittoria di Damsgaard, dopo che la squadra di Andrews si era fatta rimontare da 3-0 (complice anche uno sfortunato autogol di Kayode) arriva al 93’ minuto e viene confermato tale al 103’ minuto, quando il Var cancella quello che sarebbe stato il pari del Burnley. Continuano i problemi in Premier del Newcastle, che in Champions invece è speciale: il 3-2 incassato dall’Everton a St. James Park si trasforma nella quinta sconfitta nelle ultime 6 uscite in campionato per i Magpies, certificata nel finale da una clamorosa parata di Jordan Pickford su Sandro Tonali. Nella partita delle 12.30, 1-1 tra Bournemouth e Sunderland: Cherries imbattute da 8 gare e a quota 39, i Black Cats chiudono una striscia di 3 ko.

Ottavo risultato utile di fila per il Bournemouth, che pareggia 1-1 contro il Sunderland nella prima partita di sabato, quella delle 12.30, della 28^ giornata di Premier League. Al Vitality Stadium erano stati però i Black Cats a passare in vantaggio al 18′ minuto con Mayenda, poi al 64′ minuto Evanilson sigla il pari che permette alle Cherries di restare in corsa per un posto in Europa. Il Sunderland torna invece a muovere la classifica dopo tre sconfitte di fila.

NEWCASTLE-EVERTON 2-3

Vittoria in trasferta anche per l’Everton che passa 3-2 a St.James’ Park contro il Newcastle. In gol Braithwaite, Beto e Barry. Non bastano ai padroni di casa, nei quali ha giocato l’azzurro Tonali per l’intero match, i sigilli di Ramsey e Murphy.

BURNLEY-BRENTFORD 3-4

Rocambolesco successo per 4-3 del Brentford sul campo del Burnley. Ospiti avanti di tre reti con Damsgaard, Thiago e Schade, poi la reazione dei padroni di casa con l’autorete di Kayode e i guizzi di Anthony e Flemming, ma al 93′ minuto è Damsgaard a siglare la sua doppietta personale e regalare i tre punti al Brentford.



LIVERPOOL-WEST HAM 5-2

Prosegue il momento positivo in campionato del Liverpool, che firma il suo terzo successo consecutivo. I Reds battono infatti 5-2 il West Ham ad Anfield, dove Ekitike impiega solo cinque minuti per sbloccare il risultato, complice la deviazione di Mavropanos. Al 24’ è invece van Dijk a inzuccare il raddoppio, mentre Mac Allister cala il tris al 43’ con un bel destro al volo. Soucek prova allora a rimettere in partita gli Irons al 49’, ma Gakpo ristabilisce tre gol di margine al 70’, favorito anche da un tocco di Wan-Bissaka. L’ex Lazio Castellanos accorcia però nuovamente le distanze al 75’, prima dell’autogol definitivo di Disasi all’83’: decisivo Frimpong. La squadra di Slot sale così a 48 punti in classifica, entrando in piena lotta per le posizioni che valgono un posto nella prossima Champions League.



LEEDS-MANCHESTER CITY 0-1

Nell’ultima partita di giornata, il Leeds accoglie il Manchester City nel ruggente Elland Road, dove il primo tempo vede Donnarumma murare la conclusione di Aaronson e Darlow parare il colpo di testa di O’Reilly. A decidere l’incontro ci pensa allora Semenyo in pieno recupero: Rodon si perde l’inserimento alle sue spalle dell’ex Bournemouth, che infila in rete l’1-0 al 48’ minuto, su assist di Ait-Nouri. Sempre il ghanese si rende poi pericoloso anche nella ripresa, dove a sprecare un’ottima chance per il raddoppio è però soprattutto Marmoush. L’ex Udinese Bijol fa invece correre un brivido lungo la schiena di Donnarumma, quasi in chiusura di partita, all’88’ minuto, con un’incornata che termina di poco oltre il palo posizionato alla destra dell’estremo difensore azzurro. Il City si accontenta allora della vittoria di misura, che gli permette comunque di salire a quota 59 punti e di portarsi a -2 dall’Arsenal capolista, a parità di partite. Il Leeds rimane invece a 31 punti.