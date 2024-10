Manita Marsiglia, De Zerbi a -3 dalla vetta, poker del Lione

Nonostante la sosta per le nazionali, l’intensità della Ligue 1 non è stata minimamente scalfita, anzi ha ripreso la sua corsa con maggiore intensità e la dimostrazione giunge direttamente dai risultati maturati sui vari campi. Continua senza sosta il duello in vetta tra PSG e Monacò, con la formazione parigina vittoriosa per 4-2 sullo Strasburgo che ad ogni modo non riesce scrollarsi dalla ruota il Monacò, che pur pareggiando per 0-0 con il Lilla, strappa un punto che gli consente di toccare quota 20 totali restando agganciato al PSG che al momento non sembra avere la stessa gamba di Tadej Pogačar, e quindi non in condizioni di poter tentare un allungo partendo da lontano. Intanto però sulle ruote delle due battistrada resta saldamente il Marsiglia allenato da De Zerbi, che senza problemi liquida con un secco 5-0 la pratica Montpellier, toccando quota 17 punti restando cosi agganciata alla due in fuga, chiaro che l’obiettivo del Marsiglia sarà scollinare ottobre in tale posizione per poi dare l’affondo negli scontri diretti.

Ma alle spalle del Marsiglia resta ben saldo a soli tre punti un terzetto composto da: Lilla, Lens vittorioso per 2-0 in casa del Sant’Etienne, ed il Reims sconfitto per 2-1 in casa dell’Auxerre. Terzetto che chiaramente oltre che guardare al Marsiglia magari strizzando un occhio anche alle due fuggitive, deve però dare anche uno sguardo alle proprie spalle, visto che il Lione di prepotenza vincendo per 4-0 in casa del Le Havre, si è portato a quota 13 punti, entrando a sua volta nella scia del terzo a caccia del Marsiglia, chiaro dunque che fino alla prossima sosta per le nazionali di metà novembre ne vedremo delle belle.

Abbastanza affollato il centro classifica, che vede il Nizza ed il Nantes ferme a quota 10 punti e reduci dall’1-1 nello scontro diretto, in compagnia dello Strasburgo e del Brest bloccato in casa sul risultato di 1-1 con il Rennes, mentre finisce 1-1 lo scontro diretto per la salvezza tra Tolosa e Angers.