Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Serie A

Manita Portogallo, Inghilterra ok. Vlahovic trascina la Serbia

Doppiette per Cristiano Ronaldo e Joao Felix, CR7 sale a 942 gol in carriera e vede un altro record.

Set 7, 20253 Lettura
MUNICH, GERMANY - JUNE 04: Cristiano Ronaldo of Portugal acknowledges the fans as is substituted off the pitch during the UEFA Nations League 2025 semifinal match between Germany and Portugal at Munich Football Arena on June 04, 2025 in Munich, Germany. (Photo by Sebastian Widmann - UEFA/UEFA via Getty Images)

GRUPPO F
ARMENIA- PORTOGALLO 0-5

Manita del Portogallo sul terreno dell’Armenia. I lusitani partono quindi con il piede giusto sulla strada delle qualificazioni ai Mondiali. Al 10’ Joao Felix segna di testa su cross di Joao Cancelo. Al 21’ Cristiano Ronaldo raddoppia con una conclusione da distanza ravvicinata su cross di Pedro Neto. Al minuto 32 un sinistro di Joao Cancelo regala agli ospiti il gol del 3-0. Al 1’ della ripresa Cristiano Ronaldo sigla la doppietta con una conclusione dal limite dell’area. Al 16’ Joao Felix, da distanza ravvicinata, sigla anch’egli la doppietta personale con la rete del definitivo 5-0.

IRLANDA- UNGHERIA 2-2

Sotto di due reti, non si è scomposta e ha ottenuto caparbiamente un pareggio. L’Irlanda evita di esordire nelle qualificazioni ai Mondiali davanti al pubblico amico con una sconfitta imponendo un pareggio per 2-2 a un’Ungheria rimasta in dieci per un’espulsione di Sallai al minuto 7 della ripresa parsa molto dubbia. Nella prima frazione i magiari si portano avanti per 2-0 prima al 2’ con Varga su imbeccata di Styles, poi al 15’ con Sallai su cross di Szoboszlai. Al 4’ della ripresa il romanista Ferguson accorcia le distanze sugli sviluppi di un calcio di punizione. Al 93’, quando l’Ungheria sembra riuscire a portare a casa l’intera posta, Idah sbuca di testa su cross di Manning e realizza il clamoroso 2-2.

GRUPPO H
AUSTRIA- CIPRO 1-0

Il tris è servito. Dopo avere superato Romania e San Marino, l’Austria supera di misura Cipro e coglie la terza vittoria consecutiva. salendo a nove punti e restando in piena corsa per l’accesso ai Mondiali. Cipro, dal canto suo, subisce il terzo passo falso di fila dopo quelli con Bosnia ed Erzegovina e Romania. All’11’ della ripresa Baumgartner è atterrato da Shielis in area ed è rigore per l’Austria. Dagli undici metri Sabitzer non fallisce segnando così la rete decisiva.

SAN MARINO- BOSNIA ED ERZEGOVINA 0-6

Vittoria da set tennistico per la Bosnia Erzegovina a San Marino. Quarta vittoria consecutiva per la nazionale guidata da Sergej Barbarez che resta in vetta con dodici punti a punteggio pieno. San Marino , invece, è al quinto stop in altrettante gare e non riesce a togliere lo zero dalla casella dei punti in classifica. La differenza reti della squadra di Roberto Cevoli è impressionante con una sola rete all’attivo e ben diciotto al passivo. Al 16’ San Marino rende la sua gara in salita per l’espulsione di Golinucci. Al 21’ gli ospiti vanno in vantaggio con un tiro di Tahirovic che, su assist di Alajbegovic, segna con un destro dal limite. Al 25’ della ripresa Dzeko riceve da Memic e raddoppia con un tiro da distanza ravvicinata. Ancora lui, al minuto 27, realizza il 3-0 con una conclusione dal limite e si regala la doppietta personale sfruttando un assist di Bajraktarevic. Al 36’ Bazdar sigla il 4-0 con un destro dal centro dell’area. Al 40’ Alajbegovic sigla il 5-0 di sinistro su assist di Kospo. Al 45’ Mujakic, di sinistro, firma il 6-0.

GRUPPO K
LETTONIA- SERBIA 0-1

Dopo il pareggio con l’Albania e la vittoria con Andorra arriva un altro risultato positivo. La Serbia vince di misura in casa della Lettonia e prosegue di gran carriera il suo cammino di qualificazione ai Mondiali. La formazione di Dragan Stojkovic è seconda con sette punti alle spalle dell’Inghilterra. La Lettonia resta invece a quota quattro. Gli ospiti segnano la rete definitiva al 12’ con un sinistro dello juventino Vlahovic su assist di Katai.

INGHILTERRA- ANDORRA 2-0

Quarta partita, quarta vittoria. L’Inghilterra piega anche Andorra dopo aver superato Albania, Lettonia e la stessa Andorra nella gara d’andata in terra iberica e prosegue come un rullo compressore la sua avventura nelle qualificazioni ai Mondiali restando in vetta al suo girone con dodici punti. La nazionale di Thomas Tuchel resta ancora a porta inviolata. Andorra, invece, non riesce a togliere lo zero dalla sua classifica e non ha ancora segnato una rete a fronte delle dieci subite. Al 25’ la nazionale dei tre leoni va in vantaggio con un’autorete di testa di Christian Garcia nel maldestro tentativo di deviare un cross di Madueke. Al 22’ Rice sbuca di testa su cross di James e segna il 2-0.

0 Shares
Avatar
Cristiano Comelli

News Serie A

Articoli correlati

L’Udinese sbanca San Siro, Inter ko 2-1. La Lazio riparte con un poker

Set 1, 2025

Vlahovic trascina la Juve. Torino e Fiorentina fanno 0-0

Ago 31, 2025

La Roma vince 1 a 0 contro il Pisa. Decisivo Soulè

Ago 31, 2025
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.