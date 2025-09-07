Manita Portogallo, Inghilterra ok. Vlahovic trascina la Serbia

GRUPPO F

ARMENIA- PORTOGALLO 0-5

Manita del Portogallo sul terreno dell’Armenia. I lusitani partono quindi con il piede giusto sulla strada delle qualificazioni ai Mondiali. Al 10’ Joao Felix segna di testa su cross di Joao Cancelo. Al 21’ Cristiano Ronaldo raddoppia con una conclusione da distanza ravvicinata su cross di Pedro Neto. Al minuto 32 un sinistro di Joao Cancelo regala agli ospiti il gol del 3-0. Al 1’ della ripresa Cristiano Ronaldo sigla la doppietta con una conclusione dal limite dell’area. Al 16’ Joao Felix, da distanza ravvicinata, sigla anch’egli la doppietta personale con la rete del definitivo 5-0.

IRLANDA- UNGHERIA 2-2

Sotto di due reti, non si è scomposta e ha ottenuto caparbiamente un pareggio. L’Irlanda evita di esordire nelle qualificazioni ai Mondiali davanti al pubblico amico con una sconfitta imponendo un pareggio per 2-2 a un’Ungheria rimasta in dieci per un’espulsione di Sallai al minuto 7 della ripresa parsa molto dubbia. Nella prima frazione i magiari si portano avanti per 2-0 prima al 2’ con Varga su imbeccata di Styles, poi al 15’ con Sallai su cross di Szoboszlai. Al 4’ della ripresa il romanista Ferguson accorcia le distanze sugli sviluppi di un calcio di punizione. Al 93’, quando l’Ungheria sembra riuscire a portare a casa l’intera posta, Idah sbuca di testa su cross di Manning e realizza il clamoroso 2-2.

GRUPPO H

AUSTRIA- CIPRO 1-0

Il tris è servito. Dopo avere superato Romania e San Marino, l’Austria supera di misura Cipro e coglie la terza vittoria consecutiva. salendo a nove punti e restando in piena corsa per l’accesso ai Mondiali. Cipro, dal canto suo, subisce il terzo passo falso di fila dopo quelli con Bosnia ed Erzegovina e Romania. All’11’ della ripresa Baumgartner è atterrato da Shielis in area ed è rigore per l’Austria. Dagli undici metri Sabitzer non fallisce segnando così la rete decisiva.

SAN MARINO- BOSNIA ED ERZEGOVINA 0-6

Vittoria da set tennistico per la Bosnia Erzegovina a San Marino. Quarta vittoria consecutiva per la nazionale guidata da Sergej Barbarez che resta in vetta con dodici punti a punteggio pieno. San Marino , invece, è al quinto stop in altrettante gare e non riesce a togliere lo zero dalla casella dei punti in classifica. La differenza reti della squadra di Roberto Cevoli è impressionante con una sola rete all’attivo e ben diciotto al passivo. Al 16’ San Marino rende la sua gara in salita per l’espulsione di Golinucci. Al 21’ gli ospiti vanno in vantaggio con un tiro di Tahirovic che, su assist di Alajbegovic, segna con un destro dal limite. Al 25’ della ripresa Dzeko riceve da Memic e raddoppia con un tiro da distanza ravvicinata. Ancora lui, al minuto 27, realizza il 3-0 con una conclusione dal limite e si regala la doppietta personale sfruttando un assist di Bajraktarevic. Al 36’ Bazdar sigla il 4-0 con un destro dal centro dell’area. Al 40’ Alajbegovic sigla il 5-0 di sinistro su assist di Kospo. Al 45’ Mujakic, di sinistro, firma il 6-0.

GRUPPO K

LETTONIA- SERBIA 0-1

Dopo il pareggio con l’Albania e la vittoria con Andorra arriva un altro risultato positivo. La Serbia vince di misura in casa della Lettonia e prosegue di gran carriera il suo cammino di qualificazione ai Mondiali. La formazione di Dragan Stojkovic è seconda con sette punti alle spalle dell’Inghilterra. La Lettonia resta invece a quota quattro. Gli ospiti segnano la rete definitiva al 12’ con un sinistro dello juventino Vlahovic su assist di Katai.

INGHILTERRA- ANDORRA 2-0

Quarta partita, quarta vittoria. L’Inghilterra piega anche Andorra dopo aver superato Albania, Lettonia e la stessa Andorra nella gara d’andata in terra iberica e prosegue come un rullo compressore la sua avventura nelle qualificazioni ai Mondiali restando in vetta al suo girone con dodici punti. La nazionale di Thomas Tuchel resta ancora a porta inviolata. Andorra, invece, non riesce a togliere lo zero dalla sua classifica e non ha ancora segnato una rete a fronte delle dieci subite. Al 25’ la nazionale dei tre leoni va in vantaggio con un’autorete di testa di Christian Garcia nel maldestro tentativo di deviare un cross di Madueke. Al 22’ Rice sbuca di testa su cross di James e segna il 2-0.