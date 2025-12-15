Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Calciomercato

Manovre nerazzurre, i fratelli Thuram insieme e Frattesi alla Juve?

I bianconeri pensano all’azzurro per Spalletti. Per i nerazzurri possibile intesa col fratello di Marcus. Chi ci guadagna?

Dic 15, 20252 Lettura
PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA - JUNE 22: Dusan Vlahovic #9 of Juventus FC celebrates scoring his team's fourth goal on a penalty kick with Manuel Locatelli #5, Pierre Kalulu #15 and Khephren Thuram #19 during the FIFA Club World Cup 2025 group G match between Juventus FC and Wydad AC at Lincoln Financial Field on June 22, 2025 in Philadelphia, Pennsylvania. (Photo by Carl Recine - FIFA/FIFA via Getty Images)

A ridosso dell’apertura della sessione invernale, il calciomercato di gennaio potrebbe regalare uno di quei colpi di scena che infiammano la rivalità più accesa d’Italia: un possibile scambio sull’asse Torino-Milano lato nerazzurro tra Davide Frattesi e Khéphren Thuram, con l’Inter che aprirebbe le porte alla Juventus per il suo centrocampista italiano, ricevendo in cambio il possente mediano francese, che potrebbe così ricongiungersi col fratello maggiore Marcus, già beniamino affermato della curva nerazzurra come spalla tecnica di capitan Lautaro Martinez.

L’indiscrezione, lanciata da Matteo Moretto durante una diretta sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha acceso immediatamente le fantasie dei tifosi. “Ci sono possibilità reali che Frattesi lasci l’Inter a gennaio”, ha spiegato Moretto, sottolineando come la Juventus sia “molto attenta” alla situazione della mezzala classe ’99, pallino storico di Spalletti, che già lo corteggiava ai tempi del Napoli e lo ha forgiato in maniera decisiva in Nazionale (rimarrà fisso negli annali come miglior marcatore in azzurro nell’era di Luciano, con sei centri). Dall’altra parte, i nerazzurri, guidati da Cristian Chivu, sono alla ricerca di un elemento per completare la mediana: un profilo fisico, moderno, capace di unire quantità e qualità in mezzo al campo; in sintesi, le qualità ideali per consentire al secondogenito di Lilian di ricongiungersi al fratello Marcus sotto la Madonnina. Un’operazione “allargata”, possibilmente con un conguaglio economico, che riunirebbe la dinastia Thuram in nerazzurro. un tocco romantico, quasi da cinema, che consentirebbe d’altra parte al dinamico incursore azzurro di cambiare aria per smettere di arrugginirsi in panchina, date le difficoltà ad ambientarsi nel nuovo corso nerazzurro sotto la guida del tecnico rumeno, e accumulare minuti nelle gambe, anche in vista dei prossimi delicati impegni in nazionale.

Eppure, dietro questa suggestione si nasconde un’ironia crudele del fato calcistico. Frattesi, arrivato all’Inter dal Sassuolo con grandi aspettative, si è trovato relegato a un ruolo di subentrante di lusso dalla panchina, con il rinnovo del contratto congelato e lo spazio che si è ulteriormente ristretto; il vulcanico procuratore Beppe Riso è sempre pronto a offrire alternative dalle parti di Viale della Liberazione, proponendo al suo assistito altre soluzioni per conquistarsi il posto da titolare che in nerazzurro gli continua a essere precluso. La Juventus, dal canto suo, potrebbe offrirgli quel palcoscenico che Spalletti sa valorizzare come pochi. Ma cedere Khéphren, titolare inamovibile e uno dei pilastri bianconeri, per un giocatore che fatica a imporsi altrove? Sembra quasi una beffa: i bianconeri rafforzerebbero una rivale diretta, mentre l’Inter si regalerebbe un mediano di prospettiva superiore, perfetto per il suo centrocampo muscolare.

Al momento, nessuna trattativa formale è stata avviata, come precisato da diverse fonti vicine ai club, nonostante la voce stia girando con insistenza come una scheggia impazzita tra le sedi dei due colossi del calcio italiano. JuventusNews24 e Calciomercato.com parlano di “fantasia accesa” ma ancora lontana dalla concretezza, mentre i giornali di stanza alla Continassa sottolineano come per la Vecchia Signora si tratterebbe di un “sacrificio sostanzioso”. La stampa dal fronte nerazzurro definisce la pista “complicatissima”, ricordando che Khéphren è legato ai bianconeri fino al 2029 e rappresenta un elemento chiave dell’undici titolare, ma rimane possibilista in caso venga accettata la formula Frattesi più conguaglio. Se non dovesse concretizzarsi ora, le probabilità di concludere lo scambio in estate sarebbero comunque molto alte, stante la necessità tecnica dei due allenatori di modellare i rispettivi assi di centrocampo. Insomma, un intreccio assai suggestivo che profuma di Derby d’Italia anticipato a dicembre, con i fratelli Thuram potenzialmente uniti contro la Juve – e papà Lilian, ex colonna bianconera, gongolante osservatore dal paradiso del calcio con un sorriso gonfio di orgoglio paterno. Fantacalcio o affare dell’anno? A gennaio si saprà se questa danza resterà solo un valzer ironico o diventerà realtà

