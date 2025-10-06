Marsiglia show, cade in casa il Lione, pari tra Lille e PSG

Si è conclusa con non poche sorprese la settima giornata di Ligue 1. Tra tutte, il clamoroso tonfo casalingo del Lione contro il Tolosa: 1-2 per gli ospiti grazie ad una doppietta di Emerson nei minuti finali (87’, 96’), al termine di una gara che era stata ampiamente controllata dai padroni di casa grazie al goal di Fofana a metà del primo tempo, ma che, come successo due settimane fa con il Rennes, ha visto un altro blackout da parte della squadra di Fonseca, che perde partita e testa della classifica.

Successo esterno invece per il Marsiglia di De Zerbi, che sembra non volersi più fermare: 0-3 senza storia ai danni del Metz, con i tre goal arrivati tutti nel secondo tempo, ad opera di Paixao, O’Riley e Gouiri, per un successo che vale il secondo posto alle spalle del PSG. I campioni di Francia infatti, nel posticipo serale, non vanno oltre un 1-1 con il Lille. Al vantaggio di Nuno Mendes infatti, è il fratellino di Mbappe, Ethan, a rimettere le cose a posto per i padroni di casa, che ritornano a fare punti dopo il successo infrasettimanale in casa della Roma in Europa League.

Pareggio anche per il Monaco contro il Nizza: 2-2 rocambolesco che vede prima gli ospiti andare in vantaggio con Diop e, nonostante l’espulsione di Abdi, è sempre il nazionale marocchino a firmare lo 0-2 grazie ad un calcio di rigore. Padroni di casa che invece acciuffano il pareggio grazie ad un’altra doppietta, quella di Ansu Fati, a segno a fine primo tempo e al 56’ con due calci di rigore. Forcing finale dei monegaschi che tuttavia non premia la squadra di casa, costretta al pari da un Nizza che, seppur in dieci uomini per un’ora, non si è arreso all’inferiorità numerica e ha portato a casa un punto.

Nelle altre partite, continua a stupire la sorpresa Strasburgo: 5-0 senza storia ai danni dell’Angers che vale il secondo posto in coabitazione con Marsiglia e Lione, mentre è 2-2 tra Le Havre e Rennes. Successo nell’anticipo del venerdì per la matricola Paris FC ai danni del Lorient, mentre il Lens sbanca Auxerre per 1-2 grazie al goal in pieno recupero di Sima. Pari a reti bianche tra Brest e Nantes.