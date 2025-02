Mbappé elimina il Man City, Borussia e PSG accedono agli ottavi

Nonostante il netto 0-3 dell’andata ottenuto in Portogallo il Borussia Dortmund affronta la gara di ritorno cercando di chiudere la pratica e non limitandosi a gestire. Per quasi tutto il tempo i gialloneri, nonché vice campioni d’Europa, fanno la partita sprecando diverse occasioni, di fronte a uno Sporting Lisbona che sembra alquanto remissivo e inerme. Fra i momenti più salienti si segnalano il calcio di rigore per il Borussia fallito da Giurassi al 58’ e un goal realizzato dall’ex Juve Emre Can, annullato per fuori gioco. Finisce 0-0 con il Dortmund che accede con merito agli ottavi, dove incontrerà o l’Aston Villa o il Lille.

Serata perfetta per il Real Madrid che riceve il Manchester City al Bernabeu partendo dal 3-2 dell’andata, per quella che è una supersfida europea. La gara si mette subito in discesa per gli uomini di Carlo Ancelotti che trovano il vantaggio al quarto minuto con un pallonetto di Mbappé che sfrutta un assist di Del Rosario e batte Ederson. Da lì in poi il Real Madrid prende il comando della partita, con un City che non riesce proprio a fermare l’attacco stellare dei Blancos, confermando la sua annata negativa. Al 33’ su un contropiede condotto alla perfezione dagli spagnoli, Rodrygo entra in area di rigore servendo ancora Mbappé che con una finta si libera del difensore avversario e batte ancora Ederson, mettendo a segno una doppietta e soprattutto il 2-0. Nella ripresa lo spartito della gara sembra essere lo stesso e al 61’ arriva il punto esclamativo sul match, ancora con il numero 9, in modalità Superman, che con un sinistro da fuori area sigla la rete del 3-0 mettendo la parola fine sulla partita e sulla qualificazione. Inutile il goal della bandiera da parte del City ad opera di Nicolas Gonzalez al 92’. I Campioni in carica volano agli ottavi dove incontreranno o il Bayer Leverkusen dell’ex Xabi Alonso o l’Atletico Madrid per un euro derby.

Pioggia di goal al Parco dei Principi dove il Paris Saint – Germain abbatte il Brest. Dopo lo 0-3 dell’andata il Psg sembra voler aggredire la partita e chiudere la pratica play-off. Le cose si mettono subito sul binario giusto con gli uomini di Luis Enrique che passano in vantaggio al 20’ con la rete di Barcola che sfrutta un assist dell’ex Napoli Fabian Ruiz e che poi, al 39’, serve lui un assist per un altro ex Napoli fresco di arrivo, Kvaratskhelia, che sigla il 2-0, chiudendo di fatto il discorso sul passaggio del turno. Nella ripresa, a differenza di quanto ci si potrebbe attendere, il Psg continua a macinare gioco e soprattutto goal. Al 59’ c’è spazio per Ferriera che mette a segno il 3-0, dopo aver colpito anche all’andata, capitalizzando un altro assist di Fabian Ruiz. Il Brest prova a non arrendersi per salvare la faccia, ma al 64’ arriva il Poker dei parigini per opera di Doue, a cui segue cinque minuti più tardi il goal di Mendes su assist di Hakimi. Al minuto 76’ Doue ricambia il favore a Goncalo Ramos, servendogli l’assist per il goal del 6-0. Nel finale, a pochi minuti dalla fine, c’è spazio anche per il diciottenne Senny Mayulu che trova la gioia del suo primo goal europeo per il definitivo 7-0. Il Psg va agli ottavi, alle spese di un Brest che nel corso del match ha fatto registrare una traversa, un’occasione con salvataggio sulla linea e una bella parata di Donnarumma, per un passivo forse anche eccessivo.