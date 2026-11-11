Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
PARIS, FRANCE - SEPTEMBER 09: Kylian Mbappe of France celebrates scoring his team's first goal from the penalty-spot during the FIFA World Cup 2026 qualifier match between France and Iceland at Parc des Princes on September 09, 2025 in Paris, France. (Photo by Franco Arland - UEFA/UEFA via Getty Images)
Nations League

Mbappé torna contro l’Italia dopo un periodo difficile: il messaggio dalla Francia prima di San Siro

Nov 11, 20261 Lettura

Kylian Mbappé torna al centro del progetto della Francia proprio alla vigilia della sfida contro l’Italia. Dopo aver saltato gli ultimi tre impegni della Nazionale a causa di un infortunio, l’attaccante del Real Madrid è nuovamente a disposizione di Zinedine Zidane. Il suo rientro arriva dopo settimane complesse, segnate anche dalla delusione per il secondo posto nella classifica del Pallone d’Oro 2026, vinto da Harry Kane.

Konaté rassicura sulle condizioni di Mbappé

A parlare del capitano francese è stato Ibrahima Konaté, che ha descritto un giocatore concentrato e pronto a tornare protagonista.Il difensore ha sottolineato quanto Mbappé sia importante per la squadra e quanto riesca a reagire alle difficoltà attraverso il lavoro. Il messaggio della Francia è chiaro: il capitano è tornato con la volontà di incidere.

Un periodo complicato fuori dal campo

Negli ultimi mesi Mbappé ha dovuto gestire anche alcune controversie mediatiche. Le polemiche legate a dichiarazioni pubbliche e la delusione per il Pallone d’Oro hanno aumentato l’attenzione attorno alla sua figura. Il ritorno in Nazionale rappresenta quindi un’occasione per riportare il confronto sul terreno sportivo.

Zidane punta sul suo leader

La Francia dovrà affrontare l’Italia senza alcuni elementi inizialmente convocati. Il rientro di Mbappé assume così un peso ancora maggiore. La sua velocità, la capacità di attaccare la profondità e la qualità nella conclusione rappresentano caratteristiche che possono cambiare l’andamento di una partita. Per l’Italia, limitare Mbappé sarà una delle principali sfide tattiche.

San Siro come occasione di rilancio

La Francia guida il girone e vuole difendere il proprio vantaggio. Mbappé avrà l’opportunità di tornare protagonista in una partita di grande richiamo internazionale. Per il capitano francese, la serata di Milano può rappresentare molto più di un semplice rientro: un’occasione per ritrovare continuità e centralità sul campo.

0 Shares
Avatar
Redazione

Notizie sport in tempo reale, Calcio, Serie A, Serie B, Premier League, Liga, Bundesliga e molto altro.

Articoli correlati

Nations League: l’Italia ci prova, ma il trofeo resta un tabù

Nov 9, 2026

Spagna inarrestabile: Merino ribalta la Croazia. Kane trascina l’Inghilterra

Ott 7, 2026

Italia, ora Francia e Belgio: quando si gioca e cosa serve agli Azzurri

Ott 6, 2026
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.