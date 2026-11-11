Mbappé torna contro l’Italia dopo un periodo difficile: il messaggio dalla Francia prima di San Siro

Kylian Mbappé torna al centro del progetto della Francia proprio alla vigilia della sfida contro l’Italia. Dopo aver saltato gli ultimi tre impegni della Nazionale a causa di un infortunio, l’attaccante del Real Madrid è nuovamente a disposizione di Zinedine Zidane. Il suo rientro arriva dopo settimane complesse, segnate anche dalla delusione per il secondo posto nella classifica del Pallone d’Oro 2026, vinto da Harry Kane.

Konaté rassicura sulle condizioni di Mbappé

A parlare del capitano francese è stato Ibrahima Konaté, che ha descritto un giocatore concentrato e pronto a tornare protagonista.Il difensore ha sottolineato quanto Mbappé sia importante per la squadra e quanto riesca a reagire alle difficoltà attraverso il lavoro. Il messaggio della Francia è chiaro: il capitano è tornato con la volontà di incidere.

Un periodo complicato fuori dal campo

Negli ultimi mesi Mbappé ha dovuto gestire anche alcune controversie mediatiche. Le polemiche legate a dichiarazioni pubbliche e la delusione per il Pallone d’Oro hanno aumentato l’attenzione attorno alla sua figura. Il ritorno in Nazionale rappresenta quindi un’occasione per riportare il confronto sul terreno sportivo.

Zidane punta sul suo leader

La Francia dovrà affrontare l’Italia senza alcuni elementi inizialmente convocati. Il rientro di Mbappé assume così un peso ancora maggiore. La sua velocità, la capacità di attaccare la profondità e la qualità nella conclusione rappresentano caratteristiche che possono cambiare l’andamento di una partita. Per l’Italia, limitare Mbappé sarà una delle principali sfide tattiche.

San Siro come occasione di rilancio

La Francia guida il girone e vuole difendere il proprio vantaggio. Mbappé avrà l’opportunità di tornare protagonista in una partita di grande richiamo internazionale. Per il capitano francese, la serata di Milano può rappresentare molto più di un semplice rientro: un’occasione per ritrovare continuità e centralità sul campo.