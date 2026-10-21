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NAPLES, ITALY - NOVEMBER 04: Scott McTominay of Napoli is put under pressure by Michael Zetterer of Eintracht Frankfurt during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4 match between SSC Napoli and Eintracht Frankfurt at Stadio Diego Armando Maradona on November 04, 2025 in Naples, Italy. (Photo by Tullio Puglia - UEFA/UEFA via Getty Images)
Champions League

McTominay trascina gli azzurri: prima gioia Champions per Allegri

Ott 21, 20261 Lettura

Il Napoli di Massimiliano Allegri rompe il ghiaccio in Champions League e conquista i primi tre punti nella terza giornata della League Phase. Al termine di una partita ricca di emozioni, gli azzurri superano 4-3 il Bodø/Glimt, trascinati dalla doppietta di Scott McTominay e dalle giocate di Politano. Una vittoria preziosa, arrivata dopo due rimonte dei norvegesi, che permette ai partenopei di rilanciarsi nella competizione europea.

Napoli subito avanti, Hauge risponde a Politano

Partenza fulminea degli azzurri, in vantaggio dopo appena un minuto grazie a Politano, bravo a sfruttare l’assist di Spinazzola. Il Napoli sfiora il raddoppio, ma al 27′ Hauge firma l’1-1. Prima dell’intervallo arriva il nuovo vantaggio firmato McTominay, che sfrutta una deviazione di Gundersen.

McTominay decisivo, il Napoli soffre ma conquista i tre punti

Nella ripresa il Bodø/Glimt cresce e trova il 2-2 con Helmersen al 63′. Il Napoli reagisce al 75′: cross di Politano e colpo di testa vincente di McTominay, autore della doppietta personale. Un’autorete di Bjørtuft porta il risultato sul 4-2, prima del gol di Fet al 93′ che fissa il definitivo 4-3. Gli azzurri conquistano così la prima vittoria europea e raggiungono i norvegesi a quota tre punti.

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Marzio Loggia
Marzio Loggia

Marzio Loggia segue il calcio tedesco e l’attualità del panorama calcistico internazionale, con particolare attenzione alla Bundesliga e alle competizioni europee. All’interno di Football Magazine realizza notizie, approfondimenti e analisi dedicate ai protagonisti del calcio tedesco e alle principali news del mondo del calcio.

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