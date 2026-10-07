Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
IPA89386992 - Lionel Messi of Argentina seen during the match between Argentina and Benin international friendly match, The last match of Messi with Argentina National Team Final score: Argentina 3 - 0 Benin (Photo by Roberto Tuero / SOPA Images/Sipa USA)
News Calcio

Messi, l’ultimo tango con l’Argentina: gol, assist e lacrime a Buenos Aires

Ott 7, 20262 Lettura

Una vittoria, un gol e un intero Paese in lacrime. Lionel Messi saluta l’Argentina nel modo più emozionante possibile: la Selección supera 3-0 il Benin nell’amichevole di Buenos Aires e trasforma l’ultima presenza del suo capitano in una celebrazione nazionale. Il numero 10 lascia il segno fino alla fine con due assist e un rigore trasformato, prima di ricevere l’ultimo interminabile abbraccio dei tifosi argentini.

Messi protagonista fino all’ultima notte

La partita passa inevitabilmente in secondo piano davanti alla portata dell’evento. Messi, però, vuole salutare giocando da Messi. Prima serve i palloni che permettono a Otamendi e Nico Paz di andare a segno di testa, poi completa personalmente il 3-0 trasformando un calcio di rigore.

Il momento più simbolico arriva già al 10′: il gioco si ferma e lo stadio esplode in un lunghissimo applauso, accompagnato dai fuochi d’artificio nel cielo di Buenos Aires. Un omaggio al numero che ha accompagnato Messi per gran parte della sua irripetibile carriera.

Il fischio finale apre definitivamente la porta alle emozioni. I compagni circondano il capitano, mentre dagli spalti parte il coro dedicato a Messi. A centrocampo campeggia una scritta destinata a raccontare meglio di qualsiasi statistica il rapporto tra il fuoriclasse e il suo Paese: “Capitano Eterno”.

Buenos Aires saluta il suo capitano

L’ultima apparizione di Messi con l’Albiceleste era diventata un evento molto prima del calcio d’inizio. Gli oltre 85mila biglietti disponibili sono andati esauriti in appena 90 minuti, mentre in città l’attesa è cresciuta giorno dopo giorno.

Per rendere ancora più speciale la serata sono tornati anche diversi protagonisti delle Argentina campioni del mondo nel 1978, 1986 e 2022, riuniti per rendere omaggio al capitano dell’ultima Selección iridata.

Buenos Aires si è colorata di bianco e azzurro, con l’obelisco illuminato nei colori della nazionale e migliaia di persone concentrate sull’ultima partita del numero 10. Murales, tributi e iniziative speciali hanno accompagnato le settimane precedenti alla gara.

L’addio dopo 21 anni di Argentina

A 39 anni, Messi chiude così una carriera internazionale durata 21 anni e 208 presenze. Un viaggio lunghissimo, passato attraverso delusioni, critiche e finali perse prima della definitiva consacrazione con la maglia della Selección.

Il rapporto tra Messi e l’Argentina non è sempre stato semplice. Per anni il fuoriclasse è stato confrontato con Diego Maradona e accusato di non riuscire a riprodurre in nazionale quanto mostrato a livello di club. Il tempo ha ribaltato completamente quella narrazione.

I grandi successi con l’Albiceleste hanno trasformato Messi nel simbolo di un’intera generazione e in uno degli eroi sportivi più celebrati del Paese. Un Mondiale e due titoli sudamericani rappresentano il coronamento di un percorso che sembrava destinato a restare incompleto.

Le lacrime e le ultime parole di Messi

Dopo la partita, Messi fatica ad abbandonare il terreno di gioco. Gli occhi lucidi accompagnano l’abbraccio con i compagni e il saluto alle tribune, mentre lo stadio continua a cantare il suo nome.

Il capitano ricorda i sogni realizzati con la maglia argentina e dedica un pensiero anche al padre, scomparso durante l’estate. Poi arriva il messaggio più sentito rivolto al pubblico: l’orgoglio di essere argentino e la gratitudine per l’affetto ricevuto.

Da protagonista in campo a primo tifoso della Selección. Messi lascia la nazionale, ma non il calcio: la sua carriera proseguirà negli Stati Uniti con l’Inter Miami, con cui è legato fino al 2028.

A Buenos Aires, però, questa è soprattutto la notte dell’addio. L’ultima immagine è quella di Messi che osserva uno stadio intero cantare per lui, quasi incapace di lasciare il campo. L’ultimo tango del numero 10 finisce con un gol, due assist e 85mila persone in piedi.

0 Shares
Cristiano Peconi
Cristiano Peconi

Cristiano Peconi è giornalista dal 2009, Fondatore e Direttore di Football-Magazine. Da anni si occupa di informazione sportiva e giornalismo digitale, coordinando la linea editoriale della testata e seguendo da vicino il calcio italiano e internazionale, il calciomercato e le principali competizioni UEFA e FIFA.

Articoli correlati

Euro 2032, Italia a rischio: l’ipotesi commissariamento FIGC preoccupa la UEFA

Ott 4, 2026

Amichevoli da dimenticare per le big: Juventus e Napoli ko, Milan raggiunto al 90’

Ott 2, 2026

Caso Malagò, il 6 ottobre il giorno della verità: commissariamento sul tavolo

Ott 1, 2026
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.