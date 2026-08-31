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Calcio Estero

Messi saluta l’Argentina con un Mondiale e due Coppe America

Ago 31, 20261 Lettura

Lionel Messi ha salutato l’Argentina lasciando alle spalle il peso di un’intera nazione che lo ha posto nell’Olimpo del calcio. La leggenda da raccontare è immensa ed è condita da un oro Olimpico, due Coppe America ed un Mondiale, con un secondo sfiorato proprio in questa stagione. Una storia d’amore che non ha vissuto momenti di sola gioia ma è stata intrisa di passione fin dall’inizio. Dal 2004 al 2016 “la Pulce” ha perso quattro finali, mancando l’appuntamento con la storia in modo più che triste; tre Coppe America ed un Mondiale visti sollevare ad altri con il popolo argentino che si interrogava continuamente se potesse o meno raccogliere l’eredità di un certo Diego Armando Maradona. Le aspettative della gente e quel continuo confronto mediatico hanno fatto tentennare più volte Messi dal salutare definitivamente l’Albiceleste. Maniche tirate su, talento e amore per il proprio Paese hanno fatto sì che il numero 10 prendesse per mano l’Argentina e nel 2021 arriva la svolta definitiva per l’intera Nazionale con la vittoria della Coppa America. L’anno successivo viene scritta la pagina più bella dell’intera storia del ragazzo. Qatar 2022 la consacrazione definitiva del pluri-pallone d’oro con la conquista di un Mondiale che finalmente libera a pieno uno dei giocatori più forti di tutti i tempi. In questo campionato del mondo è riuscito a stupire tutti quanti trascinando  la compagine sudamericana in finale. Una storia cominciata nel 2004 con quel famoso errore di battitura nel fax “Leonel Mecci” e l’opposizione del Barcellona proseguita con l’espulsione dopo un minuto dal suo ingresso nell’esordio con la Nazionale maggiore contro l’Ungheria nel 2005. La fascia di capitano dal 2011 nella partita contro la Bolivia, valida per le qualificazione ai Mondiali del 2014 e l’ultimo saluto ad East Rutherford il 19 luglio del 2026. Gracias Leo.

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Bruno Bertucci

Amante di tre sport in particolare: calcio, pallone e football. Difensore ad oltranza dei tifosi, quelli caldi. La scrittura unita alla passione non può che far nascere gemme preziose.

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