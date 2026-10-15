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Messi sceglie un nuovo yacht di quasi 27 metri: ecco il catamarano di lusso del campione

Ott 15, 20262 Lettura

Il lusso incontra ancora una volta il mondo del calcio. Lionel Messi ha scelto Sunreef Yachts per la costruzione di un nuovo catamarano di quasi 27 metri, destinato ad ampliare la flotta MIM Ocean, il progetto nautico legato al campione argentino.

Si tratta del Sunreef Ultima 88, un’imbarcazione che rappresenta una delle interpretazioni più contemporanee dello yachting di alta gamma, dove grandi spazi abitativi, prestazioni sportive e un rapporto diretto con il mare diventano gli elementi centrali dell’esperienza.

Il nuovo yacht, attualmente in costruzione, sarà il più grande della flotta MIM Ocean, che comprende già tre catamarani destinati al mercato del charter nelle Isole Baleari. Un investimento che conferma l’interesse del campione argentino per il settore dell’ospitalità esclusiva e per un segmento, quello degli yacht di lusso, sempre più legato a esperienze personalizzate.

Sunreef Ultima 88, il nuovo yacht scelto da Messi

Con una lunghezza di 26,8 metri e una larghezza di circa 9,1 metri, il Sunreef Ultima 88 è progettato per offrire ambienti particolarmente generosi, mantenendo un profilo sportivo ed elegante. La configurazione a catamarano consente di sfruttare una superficie abitabile superiore rispetto a molte imbarcazioni monoscafo di dimensioni analoghe. Il progetto si distingue per le grandi superfici vetrate, gli ambienti luminosi e la continuità tra gli spazi interni ed esterni.

Uno degli elementi più interessanti è rappresentato dalle terrazze laterali apribili, che permettono di ampliare la zona dedicata al relax e creare un collegamento ancora più diretto con il mare. A poppa trova spazio anche una piattaforma da bagno idraulica, pensata per facilitare l’accesso all’acqua e l’utilizzo delle attrezzature nautiche. Il risultato è un’imbarcazione che punta a offrire un’esperienza paragonabile a quella di una residenza privata sul mare.

Quasi 27 metri di lusso e una velocità di 26 nodi

Il Sunreef Ultima 88 non punta soltanto sul comfort. Secondo le caratteristiche tecniche comunicate per il modello, il catamarano potrà raggiungere una velocità massima di circa 26 nodi, una prestazione interessante per un’imbarcazione di queste dimensioni. L’architettura a doppio scafo contribuisce a garantire stabilità e una distribuzione funzionale degli spazi.

La filosofia progettuale privilegia la possibilità di vivere lunghi periodi a bordo, alternando navigazione, relax e attività acquatiche. Il nuovo yacht potrà essere utilizzato anche da Messi e dalla sua famiglia, pur entrando in una flotta destinata alle esperienze di charter. Al momento non sono stati comunicati ufficialmente il prezzo dell’imbarcazione e la data di consegna.

MIM Ocean, il progetto nautico legato a Lionel Messi

La scelta del nuovo Sunreef Ultima 88 si inserisce in un progetto più ampio. MIM Ocean opera nel settore del charter di lusso, con una flotta di catamarani dedicati a una clientela internazionale interessata a vivere il Mediterraneo attraverso esperienze private. Le Isole Baleari, con destinazioni come Ibiza, Maiorca e Formentera, rappresentano uno dei mercati più importanti per questo tipo di turismo.

L’ingresso del nuovo catamarano consentirà alla flotta di ampliare la propria offerta, puntando su un’imbarcazione di dimensioni superiori e su una maggiore disponibilità di spazi. La scelta di Sunreef Yachts è particolarmente significativa. Il cantiere si è affermato nel mercato internazionale grazie a una gamma di catamarani che combina design contemporaneo, personalizzazione e soluzioni tecnologiche dedicate alla navigazione di lusso.

Il nuovo lusso dei grandi campioni

L’interesse dei protagonisti dello sport per yacht, hotel e investimenti nel settore hospitality riflette una tendenza sempre più evidente. Le grandi celebrità internazionali non si limitano ad acquistare beni esclusivi per uso personale, ma partecipano anche a progetti imprenditoriali legati al turismo di alta gamma. Nel caso di Messi, il nuovo Sunreef Ultima 88 rappresenta un ulteriore passo nello sviluppo di un’attività che combina yachting, ospitalità e lifestyle.

Ma racconta anche un cambiamento nel concetto stesso di lusso nautico. Oggi, accanto alle dimensioni e alle prestazioni, acquistano sempre maggiore importanza la privacy, la versatilità degli ambienti e la possibilità di vivere il mare attraverso esperienze costruite intorno alle esigenze degli ospiti. Ed è proprio su questi elementi che punta il nuovo catamarano scelto dal campione argentino.

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