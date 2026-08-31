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Messi si ritira dall’Argentina: addio alla Nazionale dopo 20 anni

Ago 31, 20261 Lettura

È ufficialmente terminata una delle storie più iconiche del calcio mondiale. Lionel Messi si ritira dalla Nazionale argentina e saluta l’Albiceleste dopo vent’anni vissuti tra sconfitte dolorose, record e trionfi. Il campione argentino ha comunicato la propria decisione attraverso una lunga lettera pubblicata sui social, spiegando di sentire arrivato il momento di lasciare spazio alla nuova generazione.

La scelta era maturata già dopo la finale del Mondiale 2026 persa contro la Spagna. Messi ha infatti rivelato di aver scritto il messaggio il 21 luglio, due giorni dopo la partita, prima di renderlo pubblico nelle settimane successive.

L’addio di Messi all’Argentina

Una decisione sofferta, maturata dopo una lunga riflessione. Nel suo messaggio Messi racconta il dolore di chi sa di essere arrivato alla conclusione di un percorso irripetibile. Il numero 10 sottolinea di aver dato tutto per la maglia argentina e considera ormai arrivato il momento di farsi da parte, anche per consentire ai giovani talenti dell’Albiceleste di raccoglierne l’eredità.

Particolarmente emozionante il passaggio dedicato ai tifosi: dopo vent’anni Messi passerà dal campo agli spalti, continuando a sostenere l’Argentina da semplice appassionato. L’attaccante ha inoltre ringraziato famiglia, allenatori, compagni e dirigenti che lo hanno accompagnato durante la sua lunghissima avventura con la Selección.

La decisione era stata presa dopo il Mondiale, ma quanto accaduto successivamente al padre Jorge ha rafforzato ulteriormente la convinzione del fuoriclasse argentino di chiudere definitivamente questo capitolo.

Una carriera entrata nella storia

Messi lascia l’Argentina dopo aver conquistato praticamente tutto. Il punto più alto resta il Mondiale 2022 in Qatar, il trofeo inseguito per un’intera carriera e sollevato dopo la spettacolare finale contro la Francia.

Nel palmarès con l’Albiceleste figurano anche le Copa América 2021 e 2024, la Finalissima 2022, il Mondiale Under 20 del 2005 e l’oro olimpico conquistato a Pechino nel 2008.

Numeri che raccontano soltanto in parte il peso avuto dal fuoriclasse di Rosario: 207 presenze e 125 gol con la Nazionale maggiore, oltre a una lunga serie di primati costruiti nell’arco di due decenni.

Dalle finali perse alle notti indimenticabili di Buenos Aires e Doha, il rapporto tra Messi e l’Argentina ha attraversato ogni possibile emozione. Ora arriva l’ultimo saluto. La maglia numero 10 perde il suo simbolo, ma la storia di Leo con l’Albiceleste resterà per sempre nella memoria del calcio argentino.

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Marzio Loggia
Marzio Loggia

Marzio Loggia segue il calcio tedesco e l’attualità del panorama calcistico internazionale, con particolare attenzione alla Bundesliga e alle competizioni europee. All’interno di Football Magazine realizza notizie, approfondimenti e analisi dedicate ai protagonisti del calcio tedesco e alle principali news del mondo del calcio.

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