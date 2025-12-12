Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Europa League

Midtjylland, che impresa! Fonseca sul velluto, Nizza ai saluti!

Lo Young Boys non si fa trovare impreparato contro il Lille, Betis fa il tris, Farioli e Tedesco: orgogli italiani

Dic 12, 2025
HERNING, DENMARK - DECEMBER 11: Aral Simsir of FC Midtjylland is challenged by Zakaria El Ouahdi of KRC Genk during the UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD6 match between FC Midtjylland and KRC Genk at Arena Herning on December 11, 2025 in Herning, Denmark. (Photo by Joern Pollex - UEFA/UEFA via Getty Images)

La sesta giornata di questa Europa League è volata via con tante incredibili emozioni. La competizione si sta avvicinando nel vivo con le sole ultime 2 partite da disputare della ‘League Phase’, da disputarsi a fine gennaio del 2026. Gli impegni europei hanno sempre il suo fascino, e anche questa sera le 36 squadre hanno lottato in campo, regalando spettacolo a chi ama questo meraviglioso sport.

YOUNG BOYS-LILLE 1-0

Il turno è iniziato dunque con le partite delle 18:45 con partite interessanti a partire da Young Boys-Lille, terminata per 1-0 in favore dei padroni di casa. Ottimi 3 punti per la formazione svizzera, che in questo momento entra dunque a far parte del gruppo “playoff”, raggiungendo proprio la squadra francese a quota 9 punti. Rete decisiva di Males al 61’ di gioco. Da sottolineare però l’inferiorità numerica degli ospiti a causa dell’espulsione di Bouaddi alla mezz’ora del primo tempo, costretti dunque a giocare quasi per tutto il match in 10. Un altro cartellino rosso è arrivato questa volta per i gialloneri per somma di ammonizioni: si tratta del difensore francese Zoukrou al minuto 93’. Manca all’appuntamento questa volta il sigillo di Ethan Mbappé, che in questo periodo si sta ritagliando molto spazio, soprattutto dopo aver messo a segno la rete decisiva nel turno di campionato contro il Marsiglia di Roberto De Zerbi.

NIZZA-BRAGA 0-1

Il Nizza saluta in anticipo questa competizione. Come auspicabile già dalla vigilia, i padroni di casa hanno saputo comunque resistere contro il Braga nonostante lo svantaggio dopo 28’, ma questo ovviamente non può bastare per tenere accese le minime speranze. Bene dunque la compagine portoghese, che balza così al 7° posto, tornando a vincere dopo una sconfitta e un pareggio.

FERENCVÁROSI-RANGERS 2-1

Altra vittoria di misura, questa volta per il Ferencvárosi, che in casa firma il successo contro il Rangers che oramai non ha più nulla da dire o quasi, dato che l’aritmetica gioca ancora a favore (un punto) ma con una differenza reti di -8. A sorpresa però passano in vantaggio proprio gli scozzesi con la rete di Miovski al 27’. Sul finale del primo tempo la compagine biancoverde accorcia le distanze e nella ripresa ribalta completamente tutto.

DINAMO ZAGABRIA-BETIS SIVIGLIA 1-3

Il Betis Siviglia domina in lungo e in largo il primo tempo disputato contro la Dinamo Zagabria in trasferta e nel giro di 7 minuti sigla ben 3 reti agli avversari. La rete della bandiera di Galešić serve solo per le statistiche e nulla più.

STURM GRAZ-STELLA ROSSA 0-1

Colpaccio della Stella Rossa sul campo dello Sturm Graz, che con il gol decisivo di Ivanić diventano 3 le vittorie consecutive in questo torneo, ma le statistiche dicono ben altro, con un maggiore possesso palla e conclusioni a favore dei bianconeri, a dimostrazione del fatto che il calcio non si basa sui numeri, ma sulla lucidità sotto porta: non importa quante occasioni crei, ma il come riesci a concretizzarle.

LUDOGORETS-PAOK 3-3

Pazzesco 3-3 tra Ludogorets e Paok con sorpassi e controsorpassi clamorosi. Da evidenziare anche il primo gol del difensore italiano ex Genoa Alessandro Vogliacco, realizzando la rete del momentaneo vantaggio in favore della squadra greca. Entrambe rischiano, ma comunque si condividono un punto importante che consente per il momento di restare aggrappate per la corsa ai playoff.

UTRECHT-NOTTINGHAM FOREST 1-2

Vittoria esterna del Nottingham Forest contro l’Utrecht. Van der Hoorn ha per un attimo zittito i tifosi inglesi, rispondendo al momentaneo vantaggio di Kalimuendo, ma Igor Jesus non si è fatto perdonare e punisce gli olandesi, ottenendo punti preziosi per la classifica. I padroni di casa si ritrovano con un solo punto e sole 2 partite da giocare, molto difficile compiere l’impresa di qualificarsi ai playoff, con differenza reti registrata a -6.

MIDTJYILLAND-GENK 1-0

Il Midtjylland non vuole proprio smettere di stupire e conquista ulteriori 3 punti in casa contro il Genk. Basta Gue-sung per decidere l’incontro. La gara è stata equilibrata per tutti i 90’, ma il sigillo ha cambiato subito le sorti, e la formazione danese si porta a 15 punti con qualificazione agli ottavi ad un passo. Il Genk torna a casa amareggiato per non essere riuscito quantomeno a strappare un punto, ma la classifica continua a sorridergli: 10 punti totali e 16° posto, ma occhio alle prossime sfide se si vogliono difendere a tutti i costi i play-off.

STOCCARDA-MACCABI TEL-AVIV 4-1

Lo Stoccarda ne manda giù 4 al Maccabi Tel-Aviv. Partita senza storia sin dall’inizio, con la marcatura di Assignon al 24’ e dopo neanche un quarto d’ora arriva la zampata vincente di Tomás, andando a riposo dunque sul velluto per 2-0. Nella ripresa i padroni di casa continuano ad essere offensivi e al 50’ allargano ulteriormente le distanze. Gli ospiti reagiscono in qualche modo con Revivo protagonista, ma non arriva la svolta del match. Nel finale Vagnoman mette il punto esclamativo al 94’ e migliora la differenza reti della propria squadra, a +7 con 12 punti.

BASILEA-ASTON VILLA 1-2

Altra sfida importantissima è quella dell’Aston Villa, che in trasferta ha affrontato il Basilea, battendolo per 1-2. Tielemans fa sognare i ‘Villans’ e la squadra inglese continua il proprio cammino. I padroni di casa devono sperare in punteggi favorevoli da altri campi, ma bisogna far punti perché al momento solo eliminati definitivamente dalla competizione.

PORTO- MALMÖ 2-1

Continuità la sta trovando anche il Porto di Farioli, che grazie alla vittoria di misura (2-1) contro il Malmö mantiene l’ottavo posto e vuole centrare l’obiettivo ottavi il prima possibile.

LIONE-GO AHEAD EAGLES 2-1

Il Lione di Fonseca continua a comandare la classifica con 5 vittorie e una sola sconfitta. Il successo contro il Go Ahead Eagles in casa fa impazzire di gioia tutti i tifosi, certi oramai del passaggio del turno. Terza sconfitta consecutiva per il Go Ahead Eagles, che ora dovrà inevitabilmente avere in testa un unico obiettivo, ovvero portare a casa i 3 punti.

STEAUA BUCAREST-FEYENOORD 4-3

La partita per eccellenza della serata è stata quella tra Steaua Bucarest e Feyenoord con un 4-3 decisa all’ultimo minuto da Tănase, che riaccende le speranze, anche se minime, per la propria squadra portandola al successo. Male i biancorossi nonostante i 3 gol realizzati, ma con una difesa così non si può pretendere di più.

FRIBURGO-SALISBURGO 1-0

Sconfitto il Salisburgo, che dopo l’1-4 subito contro il Bologna di Vincenzo Italiano, ora vede scipparsi dalle proprie mani altri punti che compromettono la classifica. Una sola vittoria in 5 partite e anche loro sono costretti a salutare l’Europa League. Il Friburgo resta imbattuto (4V, 2P) e con 14 punti ottiene il 5° posto in classifica e momentaneamente hanno l’accesso diretto agli ottavi di finale.

PANATHINAIKOS-VIKTORIA PLZEŇ

L’unico 0-0 della serata è quello tra Panathinaikos e Viktoria Plzeň, entrambe a quota 10 punti: al 32’ gli ospiti si trovano in inferiorità numerica, ma non cambia la sostanza della partita. La squadra greca ci prova di più senza concretizzare a pieno le proprie occasioni, con un possesso palla nettamente superiore (62% vs 38%). Un punto a testa che muove quel tanto che basta la classifica.

BRANN-FENERBAHÇE 0-4

Brann distrutto dopo la prova contro il Fenerbahçe: 4 gol subiti in 10 vs 11 con un Talisca scatenato, autore di una tripletta che arrotonda il risultato già indirizzato al 5’ dal solito Aktürkoğlu. Tedesco che dunque può essere più che soddisfatto dei suoi e una posizione molto tranquilla, aspettando gli ultimi 2 match. Nonostante la sconfitta, invece, il Brann resta a galla con 8 punti al 22° posto, ma non può assolutamente cantar vittoria e l’appuntamento dunque è fissato per il prossimo gennaio.

