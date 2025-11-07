Midtjylland primo in solitaria, frenata Dinamo, Braga-Genk: altro 3-4!

Siamo già a metà percorso e le partite di questa Europa League scottano sempre di più. Come di norma, si è iniziati alle 18:30 con diverse sfide che hanno sorpreso e non poco in termini di risultati. Il Basilea conquista la seconda vittoria in questa ‘League Phase’ contro la Steaua Bucarest, che continua il suo periodo negativo in Europa dopo la sconfitta contro il Bologna di Vincenzo Italiano in casa. La partita è stata sicuramente condizionata dall’espulsione del portiere rumeno Târnovanu. Da lì in poi la squadra svizzera ha avuto vita facile passando in vantaggio con la rete dell’immenso Shaqiri su calcio di rigore. Nella ripresa lo Steaua reagisce e al 57’ aggancia gli avversari con Olaru, ma negli ultimi 15 minuti crolla fisicamente e lo stesso Shaqiri li punisce nuovamente. Ibrahim Salah chiude il discorso, portando la sua squadra sul 3-1 definitivo.

La Stella Rossa passa di misura in casa contro il Lille grazie alla rete dell’ex Inter Marko Arnautović che dal dischetto al minuto 85 fa gioire i propri tifosi, trovando così la prima vittoria di questo torneo. Cade nuovamente il Nizza, questa volta contro il Friburgo. Dopo essere passato in vantaggio al 25° del primo tempo con la rete di Carlos, pochi minuti dopo risponde Manzambi al 29’ e l’italiano Grifo la ribalta prima dell’intervallo. Scherhant spegne le speranze per la squadra francese già sul tramonto del primo tempo. Il match termina dunque 1-3 per il Friburgo, che con questa vittoria balza al 2° posto dietro al Midtjylland con 10 punti su 12 totali. Primo pareggio di questa serata avviene tra Utrecht e Porto, con gli uomini di Farioli costretti ad inseguire dopo il vantaggio dei padroni di casa. Il gol del pari arriva solo al 66’ con ancora una mezz’ora da giocare, ma non sono riusciti a ribaltare l’incontro nonostante la superiorità numerica a causa dell’espulsione di Mparkas.

Il Salisburgo ed il Midtylland vincono rispettivamente contro Go Ahead Eagles e Celtic. Per il club danese grande orgoglio perché raggiungono la vetta in solitaria con 4 vittorie, 11 gol fatti e solo 3 subiti. Il Salisburgo ottiene i primi 3 punti della competizione e inizia già a sperare in una qualificazione ai playoff che però al momento non sembra possibile. Dinamo Zagabria e Malmö faticano in casa contro Celta Vigo e Panathinaikos. Più pesante la sconfitta dei croati per 0-3, perdendo così ogni certezza di inizio stagione. Per il Malmö la sfortuna di non riuscire a strappare neanche un punto per la zampata vincente dell’ex Sassuolo e Sampdoria Filip Đuričić. Vittoria netta del PAOK contro lo Young Boys per 4-0 senza discussioni, piegate 2-0 il Tel Aviv contro l’Aston Villa e il Feyenoord contro lo Stoccarda, entrambe sconfitte in trasferta. Il Ferencvárosi passa con due gol di scarto (3-1) contro il Ludogorets e con questo successo si ritrovano in terza posizione e imbattute finora in Europa League.

Il Betis Siviglia ha messo subito le cose in chiaro contro il Lione: 2-0 dopo 35 minuti di gioco e Fonseca battuto in trasferta. Prima sconfitta per la squadra dell’ex allenatore di Roma e Milan ma ampiamente dentro la corsa per i primi 8 posti utili per la qualificazione diretta agli ottavi di finale. La partita per eccellenza più bella è stata quella tra Braga e Genk con i padroni di casa in vantaggio al 30’, ma clamorosamente sotto 1-3 al 59’. Il secondo gol dei portoghesi arriva al 71’ con la doppietta di Zalazar, ma un minuto dopo Medina allunga di 2 lunghezze il risultato a favore degli ospiti. Il 2-4 resiste per 14 minuti quando arriva la zampata vincente di Navarro all’86’. La rete dello spagnolo ha accorciato le distanze ma non è bastato per riequilibrare un match formidabile. La serata ha avuto altri 2 pareggi (oltre al Porto e Bologna): Sturm Graz-Nottingham Forest e Viktoria Plzeň-Fenerbahçe, entrambe a reti bianche.