Milan ad un bivio, Fonseca scuote l’ambiente, ma la dirigenza non c’è

“Mi si nota di più e vengo e me ne sto in disparte o se non vengo per niente?”. La battuta di Nanni Moretti in “Ecce Bombo” diventa involontaria didascalia dello spirito che attanaglia il Milan e la sua dirigenza, alla vigilia dei festeggiamenti per i 125 anni dalla nascita del club. Se la sconfitta con l’Atalanta sorprende sino a un certo punto, sconcerta infatti la rassegnazione alla propria mediocrità da parte della squadra, incapace di individuare un sentiero comune da percorrere, evidenziata in tutta la sua drammaticità nella prestazione contro la Stella Rossa.

Questo Milan vive in quella che si può definire sindrome da Ancien Règime: al pari della nobiltà che, privata dei suoi privilegi dalla Rivoluzione Francese, non seppe reagire, il Milan sta perdendo prestigio e credibilità, in nome di virtuosismi e parametri economici si importanti, ma entro i quali non può esaurirsi il compito di gestione e valorizzazione di una società della sua portata. All’amministrazione “ da remoto”, una costante delle proprietà americane e dei fondi d’investimento in particolare, la dirigenza aggiunge poi un silenzio che sembra rispondere alle domande dei tifosi alla maniera della principessa che informata dei contadini rimasti senza pane, rispose con sprezzo di dar loro le brioches.

Il problema parte da lontano, a distanza di mesi non è ancora chiaro chi prenda le decisioni e quali siano, con un disastro sul piano comunicativo accomunabile a quello dei Friedkin con la Roma. Anche di fronte a controversie come quelle riguardanti le illazioni su un presunto coinvolgimento di Theo Hernandez in un’aggressione all’interno di un club nel gennaio scorso, la Società evade i suoi compiti elementari, arroccandosi nella propria torre d’avorio.

Una società che non prende decisioni, e in questo le vicende della AS Roma fanno scuola, non può che provocare instabilità diffusa e insubordinazione nei confronti dell’allenatore, che poi della società è l’esponente di prima linea nello spogliatoio, L’instabilità denunciata da Fonseca nel post-gara di Champions, attraverso la metafora delle montagne russe, pare quindi un messaggio rivolto alla dirigenza ancor più che ai giocatori. Che il problema non sia esclusivamente di ordine tattico è provato dal fatto che a risolvere il match di ieri sia stata la voglia e la determinazione di un sedicenne subentrato all’80’, risponde al nome di Antonio Camarda, e la zampata di Abraham, che compensa con la cattiveria agonistica un basso tasso di cinismo sottoporta.

Domenica 15 dicembre 2024 il Milan celebrerà i suoi 125 anni di storia, ed è prevedibile e augurabile la presenza della società al gran completo. Altrettanto facile prevedere la reazione del pubblico se dovesse sentire dichiarazioni di circostanza e sterile presenzialismo. Sempre che la dirigenza non sciolga il dilemma allo stesso modo di Michele Apicella, alter di Moretti in “Ecce Bombo”, che alla fine decide di non andare alla festa e restare a casa.Dovesse essere così la certezza è che tutti noterebbero la cosa.