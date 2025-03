Milan allo sbando, la Lazio vince a San Siro 2-1. Conceiçao in bilico

La Lazio sbanca San Siro con un colpo di coda all’ultimo respiro: un rigore trasformato da Pedro al 95′ regala ai biancocelesti una vittoria pesantissima per 2-1 contro il Milan, in inferiorità numerica per l’espulsione di Pavlovic a mezz’ora dal termine. Per i rossoneri è il terzo ko consecutivo in una settimana nera, tra campionato ed Europa. La partita inizia in un clima teso: la Curva Sud rimane vuota per i primi 15 minuti, in segno di protesta contro la dirigenza rossonera. Un messaggio forte, ribadito con cori e contestazioni dopo il rientro sugli spalti.

Sul campo, la Lazio parte meglio e sfiora subito il vantaggio. Rovella inventa un assist perfetto per Dia, ma Maignan salva il Milan con un’uscita provvidenziale. Poco dopo, è Tavares a mettere in difficoltà la difesa laziale con un tiro-cross insidioso, ma l’equilibrio si spezza al 28’: Tchaouna trova Marusic in area, il terzino calcia e Maignan respinge, ma Zaccagni è il più rapido ad avventarsi sul pallone e insacca l’1-0. La Lazio sfiora il raddoppio nel recupero con una splendida conclusione al volo del suo numero 20, ma il primo tempo si chiude con i biancocelesti avanti di una rete.

Nel secondo tempo il Milan cerca di reagire. Joao Felix, subentrato a Musah, si rende pericoloso al 51’ ma spedisce alto. Il momento chiave arriva al 67’, quando Pavlovic stende Isaksen lanciato in velocità: rosso diretto e rossoneri in dieci. La Lazio sembra controllare il vantaggio, ma al 40’ arriva il pareggio: Leao pennella un cross perfetto sul secondo palo, Chukwueze si inserisce e di testa batte Provedel, facendo esplodere San Siro. Quando il pareggio sembra ormai scritto, al 95’ la svolta definitiva: Isaksen viene atterrato in area da Maignan, l’arbitro inizialmente lascia correre, ma dopo il check del VAR concede il rigore. Sul dischetto si presenta Pedro, che spiazza il portiere rossonero e firma il 2-1.

La Lazio esce da San Siro con tre punti preziosissimi, mentre il Milan incassa un’altra sconfitta, alimentando le tensioni interne e le contestazioni dei tifosi. Il campionato entra nel vivo e i biancocelesti lanciano un segnale forte nella corsa per l’Europa.