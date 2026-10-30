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IPA88755265 - Ruben Amorim Head Coach of AC Milan looks on during UEFA Europa League 2026/27 League Phase - Matchday 1 football match between AC Milan and SL Benfica.
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Amorim non si nasconde: la risposta a Cardinale e il recupero di tre giocatori chiave

Ott 30, 20262 Lettura

Ruben Amorim non cerca scorciatoie. Alla vigilia di Milan-Inter, l’allenatore portoghese affronta apertamente le difficoltà della squadra, riconosce il peso degli infortuni e ribadisce la volontà di portare avanti il proprio progetto. Il Milan ha bisogno di tempo per diventare una squadra capace di vincere con continuità, ma il tecnico sa che il tempo, nel calcio, deve essere conquistato attraverso i risultati.

La conferenza stampa di venerdì 30 ottobre arriva dopo il 4-2 subito contro il Bologna e dopo le dichiarazioni di Gerry Cardinale, che ha confermato la fiducia nell’allenatore annunciando nuovi investimenti sul mercato. Un sostegno che Amorim ha accolto positivamente, senza nascondere le difficoltà del momento.

La risposta di Amorim a Cardinale

Il proprietario del Milan ha ribadito di considerare Amorim l’uomo giusto per guidare la ricostruzione rossonera. Il tecnico ha ringraziato Cardinale, spiegando che il percorso intrapreso richiede stabilità e lavoro quotidiano. La fiducia della proprietà rappresenta una base importante, ma non cancella la necessità di migliorare rapidamente.

Amorim ha riconosciuto che la sconfitta contro il Bologna continua a pesare e che il Milan deve correggere diversi aspetti del proprio gioco. Il portoghese non ha rinunciato all’obiettivo scudetto, ma ha chiarito che parlare di traguardi lontani rischia di distrarre dai problemi immediati. Per il tecnico, la priorità è costruire una squadra competitiva non soltanto per una stagione, ma per un ciclo più lungo.

La rosa del Milan è troppo corta?

Uno dei passaggi più significativi della conferenza riguarda la gestione dell’organico. Amorim ha spiegato che le decisioni prese durante il mercato estivo erano fondate su valutazioni tecniche e numeriche. La successione degli infortuni ha però modificato completamente la situazione. Le assenze di Saelemaekers e Chukwueze hanno aumentato il carico di lavoro su Moreira, mentre altri giocatori sono stati impiegati in ruoli adattati.

Lo stesso Tomori è stato utilizzato in condizioni di emergenza prima di fermarsi per il problema muscolare. Amorim ha ammesso che, alla luce di quanto accaduto, qualche alternativa in più sarebbe stata utile. Il tecnico ha comunque sottolineato che una rosa eccessivamente ampia avrebbe creato altre difficoltà, sia nella gestione dei minuti sia negli equilibri economici.

Gila, Rabiot e Moreira pronti per il derby

Sul fronte delle disponibilità arrivano tre indicazioni positive. Mario Gila, Adrien Rabiot e Diego Moreira sono tornati ad allenarsi con il gruppo e potranno essere presi in considerazione per la partita contro l’Inter. La loro presenza dall’inizio non è però ancora certa.

Amorim ha spiegato che prenderà la decisione definitiva sabato mattina, valutando le condizioni fisiche e il piano tattico. I tre recuperi possono modificare sensibilmente le scelte del Milan, soprattutto in una partita che richiederà intensità e attenzione per novanta minuti.

Il giudizio sull’Inter e su Chivu

Amorim ha riconosciuto il valore dell’avversario, descrivendo l’Inter come una squadra che conosce perfettamente i propri meccanismi. I nerazzurri riescono a mantenere un’identità di gioco riconoscibile anche quando cambiano gli interpreti. Una caratteristica che il Milan sta ancora cercando di sviluppare.

Il portoghese ha inoltre escluso di provare invidia per la situazione di Cristian Chivu, ribadendo di essere convinto della scelta di allenare i rossoneri. La differenza principale tra le due squadre riguarda oggi il livello di automatismi e continuità raggiunto. Il Milan dovrà provare a compensarla attraverso intensità, organizzazione e capacità di sfruttare gli episodi.

Il derby può dare una risposta importante

Il Milan si presenta alla sfida con sette punti di ritardo dall’Inter. Una vittoria permetterebbe di ridurre il distacco e restituire fiducia all’ambiente. Una nuova sconfitta renderebbe invece ancora più complicato il percorso di crescita.

Amorim sa che il sostegno di Cardinale è importante, ma conosce anche il peso delle aspettative. Il derby rappresenta la prima grande occasione per dimostrare che il progetto rossonero può trasformarsi in risultati concreti.

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