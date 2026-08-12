Milan, che succede? Il mercato si è fermato: Leão è il grande rebus

Il Milan è stata la squadra che ha iniziato il calciomercato con il botto, piazzando due colpi ad inizio giugno che hanno lasciato tutti a bocca aperta. Il primo colpo: Gonçalo Ramos arrivato dal Paris Saint German per circa 74 milioni + bonus. In molti hanno criticato questo acquisto, ma in Serie A potrebbe fare la differenza, anche se è vero il prezzo pagato per averlo è piuttosto alto. Il secondo colpo: Mario Gila arrivato dopo qualche anno alla Lazio, voleva fare il salto di qualità e proprio per questo ha deciso di andare al Milan. Difensore che potrebbe fare veramente bene in rossonero, a differenza del primo acquisto, in molti hanno elogiato questo acquisto.

Poi dopo un mese di stallo c’è stato il terzo acquisto. Il terzo acquisto: Sankhoun Diawara dal Troyes arriva al Milan per circa 3 milioni + bonus, è un giocatore in vista futura per la difesa.

Un mese di stallo

Il mese di Luglio possiamo definirlo un mese di stallo per il Milan, perché come già anticipato dopo i primi due grandi colpi, il Milan è stato completamente assente sul mercato. Infatti, il terzo acquisto arrivato a fine luglio possiamo definirlo come un acquisto per rinforzare la rosa dal punto di vista numerico. Prima del terzo acquisto però c’è stato un periodo che ha preoccupato molto i milanisti, ma perché è successo questo? È successo questo perché sia dalla società, sia dai giornalisti c’è stato un silenzio disarmante riguardante maggiormente il mercato in entrata, invece alcuni nomi per il mercato in uscita erano già noti.

Le ultime mosse in uscita

Il Milan per continuare a fare il mercato in entrata deve fare le uscite. Amorim ha un po’ dettato chi deve uscire ovvero chi non è adatto per il suo tipo di gioco. Fin’ora ha fatto poco, i giocatori in uscita sono tanti e per ora alcuni di quelli usciti sono: Zachary Athekame: in prestito secco al Lione per un anno. Ismaël Bennacer: si è svincolato per andare in Arabia Saudita, quindi il Milan non ha percepito nulla dalla sua partenza.

Invece, vediamo chi è che è in uscita: Santiago Giménez: attaccante su cui il Milan puntava veramente tanto e su cui ha investito tanto, ma la scorsa stagione ha convinto la presidenza a farlo partire, adesso si valuta qualche squadra italiana ma la maggior indiziata è il Porto di Farioli. Youssouf Fofana: centrocampista che non ha convinto molto il Milan, sembra essere in uscita, si pensa a trovargli una sistemazione all’estero.

Il caso Leao

Sembra strano perché in precedenza non ho nominato Rafael Leão, non l’ho fatto perché il suo è un caso molto diverso. A fine stagione lui ha, infatti dichiarato di voler lasciare il Milan, e il Milan ha fatto mercato proprio sapendo che qualche squadra una bell’offerta l’avrebbe inviata. Il problema? La grande offerta che si aspettavano tutti, non è mai arrivata e ora in molti sono divisi sul suo futuro.

C’è chi non lo vorrebbe neanche in squadra come panchinaro e lo venderebbe a cifre minori, pur di averlo fuori dal Milan. C’è chi, invece al posto di andare su qualche scommessa, ripunterebbe su Leao, sperando in una stagione per riscattarlo e magari venderlo l’anno prossimo a cifre più alte.

La stagione sta per iniziare e il Milan è sospeso tra dubbi e certezze, riuscirà a chiarire tutto e superare il momento di difficoltà? L’unico giudice di questa situazione sarà come sempre il campo…