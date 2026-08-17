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Milan, colpo Diego Moreira: accordo da 50 milioni

I rossoneri superano la concorrenza europea e trovano l’intesa con lo Strasburgo per il talento belga. Battuta anche la Roma, decisiva la volontà del giocatore.

Ago 17, 20261 Lettura
Credit foto: Fotball-Magazine

Il Milan piazza il colpo Moreira. Nonostante la forte concorrenza proveniente soprattutto da Germania e Inghilterra, i rossoneri hanno trovato l’accordo per il trasferimento del 22enne esterno belga dallo Strasburgo. L’operazione dovrebbe chiudersi sulla base di 50 milioni di euro più bonus e una percentuale sulla futura rivendita. Determinante nella trattativa l’intermediazione di Jorge Mendes.

Il Milan supera la concorrenza per Moreira

La volontà di Moreira ha avuto un peso importante nell’accelerazione decisiva. Il classe 2004 aveva infatti manifestato il desiderio di vestire la maglia del Milan, nonostante l’interesse di diversi top club europei. Tra le società italiane si era mossa con decisione soprattutto la Roma: secondo Gianluca Di Marzio, lo Strasburgo aveva respinto una proposta giallorossa da 35 milioni più 10 di bonus e una percentuale sulla futura rivendita.

I rossoneri hanno alzato la posta fino a trovare l’intesa, assicurandosi un profilo giovane e di grande duttilità. Moreira può infatti essere impiegato su entrambe le fasce, soprattutto come esterno a tutta fascia, garantendo velocità, qualità nell’uno contro uno e diverse soluzioni tattiche. Un investimento importante con cui il Milan brucia la concorrenza e aggiunge alla rosa un talento seguito da numerosi club europei.

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Marzio Loggia
Marzio Loggia

Marzio Loggia segue il calcio tedesco e l’attualità del panorama calcistico internazionale, con particolare attenzione alla Bundesliga e alle competizioni europee. All’interno di Football Magazine realizza notizie, approfondimenti e analisi dedicate ai protagonisti del calcio tedesco e alle principali news del mondo del calcio.

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