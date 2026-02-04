Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Serie A

Milan corsaro a Bologna: 3-0 al Dall’Ara e rincorsa scudetto riaperta

Con questo successo il Milan resta in scia dell’Inter e allunga sul quinto posto occupato dalla Roma, rilanciando con forza le proprie ambizioni.

Feb 4, 20261 Lettura
Christian Pulisic of Ac Milan celebrates after scoring his team's second goal with team mates during during the Serie A match between Torino FC and Ac Milan at Olimpico on December 8, 2025 in Torino, Italy. (Photo by sportinfoto/DeFodi Images) (Photo by sportinfoto/DeFodi Images)

BOLOGNA-MILAN 0-3
20’ Loftus-Cheek (M), 39’ rig. Nkunku (M), 48’ Rabiot (M)

Il Milan supera con autorità il Bologna allo stadio Dall’Ara, imponendosi per 3-0 nonostante un’emergenza offensiva che avrebbe potuto complicare i piani rossoneri. Senza Pulisic e Saelemaekers, con Leao inizialmente in panchina, la squadra di Allegri manda un segnale forte al campionato e si porta a -5 dalla vetta occupata dall’Inter, mentre per i rossoblù di Italiano arriva il terzo ko consecutivo in Serie A. L’assetto iniziale sorprende: 3-5-1-1 per il Milan, con Ruben Loftus-Cheek alle spalle di Christopher Nkunku. Una scelta che paga immediatamente. Dopo un avvio vivace del Bologna, che prova a farsi vedere con Jonathan Rowe, sono i rossoneri a creare le prime vere occasioni.

All’8’ Nkunku inventa e manda in porta Loftus-Cheek, fermato solo dall’uscita decisiva di Federico Ravaglia. È il preludio al vantaggio: su un’azione confusa in area, l’inglese ex Chelsea è il più rapido a trasformare l’assist di Adrien Rabiot, firmando l’1-0 Milan. Il Bologna fatica a reagire con qualità e il Milan gestisce senza affanni. Poco prima della pausa arriva il colpo che indirizza il match: verticalizzazione di Luka Modrić, inserimento di Loftus-Cheek e fallo netto di Ravaglia su Nkunku. Rigore confermato dal Var e trasformazione impeccabile dello stesso Nkunku per il 2-0.

La seconda frazione si apre nel peggiore dei modi per i padroni di casa. Una rimessa laterale orizzontale sbagliata di Juan Miranda spalanca la strada a Rabiot, che brucia Emil Heggem e batte Ravaglia con un sinistro potente. 3-0 e partita virtualmente chiusa. Vincenzo Italiano prova a cambiare l’inerzia con gli ingressi di Federico Bernardeschi, Thijs Dallinga e Nicolò Cambiaghi, ma il Bologna non riesce mai a impensierire seriamente Mike Maignan Dall’altra parte il Milan sfiora più volte il poker con Niclas Füllkrug, trovando ancora Ravaglia attento. Una magra consolazione per i rossoblù, che non vincono in casa dal 9 novembre contro il Napoli.

Redazione

