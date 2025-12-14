Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Serie A

Milan e Napoli che franata! Per la Fiorentina è crisi totale

Ai rossoneri non basta la doppietta di un super Bartesaghi, Laurienté regala al Sassuolo un ottimo punto: Milan sgambettato a San Siro, ma momentaneamente al comando. Ekkelenkamp fa piangere il Napoli, la squadra di Conte non approfitta del pareggio dei meneghini: è il quarto ko per i partenopei. Un doppio Orban fa volare il Verona nello scontro salvezza con la Fiorentina.

Dic 14, 20253 Lettura
MILAN – SASSUOLO 2-2
13’ Koné (S), 34’ e 47’ Bartesaghi (M), 77’ Laurienté (S)

Il mal di piccole comincia a rappresentare un vero problema per il Milan che, nel lunch match di San Siro, non riesce ad imporsi contro un tenace Sassuolo nonostante la grande prestazione di Bartesaghi, autore di una doppietta. Senza Leao, alle prese con un risentimento muscolare all’adduttore destro rimediato nel primo tempo contro il Torino, il tecnico livornese decide di dare una nuova chance a Nkunku. Nel 3-5-1-1 di partenza, a sostegno dell’attaccante transalpino c’è “Capitan America” Pulisic. Grosso risponde con un 4-3-3 super offensivo, puntando tutto sul tridente formato da Volpato, Pinamonti e Fadera. Ad avere un miglior approccio al match sono proprio gli ospiti che riescono ad approfittare di un Milan apparso, almeno nei primi minuti, alquanto sorpreso dal pressing avversario. Al 13’, dopo un rapido scambio con Pinamonti, Koné non si fa pregare e riesce subito a mettere la gara in discesa anticipando in uscita Maignan. Evidentemente agli uomini di Allegri serviva una scossa per entrare in partita. Subìta la rete, infatti, i rossoneri cominciano a prendere campo e a farsi sempre più insistenti dalle parti di Muric. Ma il vero uomo in più si rivela ben presto il classe 2005 Davide Bartesaghi, al quale bastano pochi minuti per trasformare la sua giornata in gloria. L’esterno dell’under 21, al 34’, raccoglie alla perfezione l’invito di Loftus-Cheek e sigla la sua prima marcatura nella massima categoria. Si rientra negli spogliatoi in perfetta parità. La ripresa vede ancora il giovane di Erba grande protagonista: dopo una manciata di minuti dal via, infatti, si avventa su un pallone servitogli da Nkunku e lascia partire un sinistro a fil di palo che beffa per la seconda volta Muric, ribaltando il punteggio. I problemi per i meneghini, tuttavia, cominciano intorno al 60’, quando Gabbia è costretto ad uscire per un dolore al ginocchio accusato dopo uno scatto (l’entità dell’infortunio dovrà essere valutata anche in vista della Supercoppa in programma a fine settimana). A Pulisic prima e a Rabiot poi vengono annullate due reti e proprio quando la gara sembra avviarsi al termine, al 77’ Laurienté riesce a rovinare i piani dei rossoneri: su preciso assist di Pinamonti, l’ex Lorient sigla il definitivo 2-2. All’89’ lo stesso Laurienté colpisce un clamoroso palo che salva il Milan da una beffarda sconfitta. Per la squadra di Allegri è il terzo 2-2 contro una neopromossa, dopo quelli con Pisa e Parma (senza contare il ko all’esordio stagionale in casa con la Cremonese). Un problema che non può essere ignorato per una formazione che ha l’obiettivo di lottare per lo scudetto.

FIORENTINA – HELLAS VERONA 1-2
42’ e 93’ Orban (HV), 69’ Unai Nunez su aut. (F)

La Fiorentina perde incredibilmente anche lo scontro salvezza contro il Verona e sprofonda ancor di più in un abisso senza fine. La compagine di Vanoli – dopo il confortante successo in Conference League – esce nuovamente sconfitta in campionato, dove non riesce a strappare i tre punti ormai dalla scorsa stagione. Dopo 15 gare, dunque, la Viola continua ad essere ultima in classifica con soli 6 punti. Seconda vittoria consecutiva importantissima, invece, per il Verona di Zanetti. Scaligeri che passano in vantaggio con Orban al 42’, poi l’autorete di Unai Nunez rimette momentaneamente in carreggiata i padroni di casa (69’). Toscani che, tuttavia, subiscono la rete della disfatta in pieno recupero, beffati ancora una volta da uno scatenato Orban. Da segnalare anche una traversa per parte: quella di Bernede sullo 0-0 e di Ranieri sullo 0-1.

UDINESE – NAPOLI 1-0
73’ Ekkelenkamp

Se il Milan non ride, il Napoli addirittura si dispera al termine della trasferta di Udine. Quello della squadra di Antonio Conte è un passo falso che costa la testa della classifica. E’ stata una settimana da dimenticare per i campioni in carica, usciti malconci prima dalla trasferta di Lisbona in Champions e ora dal “Bluenergy Stadium” in campionato. È ormai evidente che lontana dal “Maradona” questa squadra tende a dissipare tutte le certezze conquistate dall’avvento del tecnico salentino in panchina. Prova del tutto incolore per gli azzurri, irriconoscibili per lunghi tratti dell’incontro e a lungo in balìa di un’Udinese sfrontata e determinata a centrare un successo davvero prestigioso. Friulani che la spuntano grazie al gran destro a giro di Ekkelenkamp al 73’. Un successo che poteva essere ancora più largo se il Var non avesse annullato due reti all’undici di Runjaic e senza una decisiva parata del solito Milinkovic-Savic, che devia sulla traversa un gran tiro di Piotrowski. Napoli che si fa vedere solo nel disperato forcing finale, in cui Hojlund fallisce una ghiotta occasione e Lucca scheggia il palo esterno. Davvero troppo poco per una squadra “condannata” a bissare il trionfo della passata stagione.

Serie A

