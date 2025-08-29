Milan, è Nkunku il nuovo attaccante! Contratto di 4 anni

Colpo di coda per il calciomercato del Milan, che riesce ad aggiudicarsi in zona Cesarini l’attaccante tanto desiderato da mister Max Allegri: raggiunto un accordo definitivo con il Chelsea per il trasferimento del talentuoso attaccante francese Christopher Nkunku. La trattativa, accelerata nelle ultime ore, si è conclusa con un pacchetto da 42 milioni di euro, inclusa una clausola di rivendita a favore dei Blues. Il giocatore, 27 anni, è atterrato ieri sera verso le 23 all’aeroporto di Linate e oggi si è sottoposto al rito delle visite, elargendo sorrisi garbati ai primi tifosi accorsi in cerca di un selfie con il nuovo beniamino, firmando un contratto quadriennale a cinque milioni all’anno con i rossoneri.

Nkunku, nato a Lagny-sur-Marne da genitori congolesi nel 1997, è un prodotto del vivaio del Paris Saint-Germain, dove ha debuttato in prima squadra nel 2015, vincendo tre Ligue 1 e due Coppe di Francia. Nel 2019 si è trasferito al RB Leipzig per circa 13 milioni di euro, diventando una stella della Bundesliga: in quattro stagioni ha collezionato 70 gol e 56 assist in 172 partite, conquistando due DFB-Pokal e il titolo di capocannoniere nel 2022-23 con 16 reti. La sua versatilità (può giocare come attaccante, trequartista o esterno) lo ha reso uno dei talenti più ambiti d’Europa.

Prelevato dal Chelsea nel 2023 per 52 milioni di sterline doveva essere il colpo dell’anno, ma è andata come succede spesso a Londra: molta pioggia e qualche ginocchio che scricchiola. Un grave problema all’articolazione subito in preseason lo ha tenuto fuori per mesi, limitandolo a sole 11 presenze in Premier League nel primo anno. Nella stagione successiva, sotto la guida di Enzo Maresca, ha totalizzato 43 apparizioni con 14 gol, ma solo 9 da titolare in campionato. Escluso dalle prime due convocazioni stagionali contro Crystal Palace e West Ham, per il tecnico dei Blues Nkunku era considerato in esubero, chiuso dai nuovi arrivi Joao Pedro e Liam Delap. Nonostante contributi positivi in Conference League e al Mondiale per Club (dove ha segnato una rete), il francese ha espresso il desiderio di cambiare aria, accettando di decurtarsi l’ingaggio pur di facilitare il trasferimento all’ombra del Duomo.

L’interesse del Milan per Nkunku è emerso solo negli ultimi giorni, dopo il fallimento di altre piste come Victor Boniface del Bayer Leverkusen (rispedito al mittente dopo le visite mediche non superate) e Conrad Harder dello Sporting Lisbona, oltre al grave infortunio dell’altra stella del mercato estivo Jashari. Secondo fonti come The Athletic e ESPN, i rossoneri hanno avviato contatti club-to-club mercoledì, superando la concorrenza di Bayern Monaco (interessato solo a un prestito), RB Leipzig (ex club del giocatore) e altre squadre Premier League. La trattativa si è sbloccata sulla base di un’offerta di 37 milioni fissi più 5 in bonus, con una clausola del 10-15% sulla futura rivendita (formula che pare in grado di sbloccare un gran numero di trattative, in questa sessione di mercato). Secondo Transfermarkt, l’attaccante francese diventa così il secondo acquisto più oneroso della storia recente del Diavolo, dopo Leo Bonucci. Nkunku ha dato il via libera personale, attratto dal progetto di Tare e dal desiderio di rilanciarsi in Serie A, con la motivazione extra dei Mondiali d’America da disputare con la nazionale. I rossoneri, che avevano chiesto anche Artem Dovbyk in prestito dalla Roma e Manuel Akanji dal Manchester City, puntano a chiudere il mercato con ambizioni europee. “È un giocatore di grande qualità e intelligenza tattica, perfetto per il nostro stile”, ha commentato un dirigente milanista. Per la squadra di Maresca, la cessione genera plusvalenze record – oltre 263 milioni di sterline incassati quest’estate – e libera risorse per altri colpi, come l’argentino Garnacho dal Manchester United (in chiusura per 40 milioni di sterline) e Xavi Simons dal Leipzig.

Nkunku, che ha debuttato con la Francia nel 2022 e ha segnato il suo primo gol in nazionale contro Israele nell’ottobre 2024, porta con sé un discreto palmarés e un potenziale inespresso. In un’intervista recente, ha dichiarato: “Voglio dimostrare il mio valore in un campionato competitivo come la Serie A”. I tifosi rossoneri, già entusiasti sui social, attendono il suo esordio: potrebbe essere già disponibile per la prossima partita di campionato.