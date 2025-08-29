Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Milan

Milan, è Nkunku il nuovo attaccante! Contratto di 4 anni

Arriva dal Chelsea a titolo definitivo, sarà il jolly offensivo che Allegri desiderava

Ago 29, 20253 Lettura
HEIDENHEIM, GERMANY - NOVEMBER 28: Christopher Nkunku of Chelsea reacts to a missed chance during the UEFA Conference League 2024/25 League Phase MD4 match between 1. FC Heidenheim 1846 and Chelsea FC at Voith-Arena on November 28, 2024 in Heidenheim, Germany. (Photo by Sebastian Widmann - UEFA/UEFA via Getty Images)

Colpo di coda per il calciomercato del Milan, che riesce ad aggiudicarsi in zona Cesarini l’attaccante tanto desiderato da mister Max Allegri: raggiunto un accordo definitivo con il Chelsea per il trasferimento del talentuoso attaccante francese Christopher Nkunku. La trattativa, accelerata nelle ultime ore, si è conclusa con un pacchetto da 42 milioni di euro, inclusa una clausola di rivendita a favore dei Blues. Il giocatore, 27 anni, è atterrato ieri sera verso le 23 all’aeroporto di Linate e oggi si è sottoposto al rito delle visite, elargendo sorrisi garbati ai primi tifosi accorsi in cerca di un selfie con il nuovo beniamino, firmando un contratto quadriennale a cinque milioni all’anno con i rossoneri.

Nkunku, nato a Lagny-sur-Marne da genitori congolesi nel 1997, è un prodotto del vivaio del Paris Saint-Germain, dove ha debuttato in prima squadra nel 2015, vincendo tre Ligue 1 e due Coppe di Francia. Nel 2019 si è trasferito al RB Leipzig per circa 13 milioni di euro, diventando una stella della Bundesliga: in quattro stagioni ha collezionato 70 gol e 56 assist in 172 partite, conquistando due DFB-Pokal e il titolo di capocannoniere nel 2022-23 con 16 reti. La sua versatilità (può giocare come attaccante, trequartista o esterno) lo ha reso uno dei talenti più ambiti d’Europa.

Prelevato dal Chelsea nel 2023 per 52 milioni di sterline doveva essere il colpo dell’anno, ma è andata come succede spesso a Londra: molta pioggia e qualche ginocchio che scricchiola. Un grave problema all’articolazione subito in preseason lo ha tenuto fuori per mesi, limitandolo a sole 11 presenze in Premier League nel primo anno. Nella stagione successiva, sotto la guida di Enzo Maresca, ha totalizzato 43 apparizioni con 14 gol, ma solo 9 da titolare in campionato. Escluso dalle prime due convocazioni stagionali contro Crystal Palace e West Ham, per il tecnico dei Blues Nkunku era considerato in esubero, chiuso dai nuovi arrivi Joao Pedro e Liam Delap. Nonostante contributi positivi in Conference League e al Mondiale per Club (dove ha segnato una rete), il francese ha espresso il desiderio di cambiare aria, accettando di decurtarsi l’ingaggio pur di facilitare il trasferimento all’ombra del Duomo.

L’interesse del Milan per Nkunku è emerso solo negli ultimi giorni, dopo il fallimento di altre piste come Victor Boniface del Bayer Leverkusen (rispedito al mittente dopo le visite mediche non superate) e Conrad Harder dello Sporting Lisbona, oltre al grave infortunio dell’altra stella del mercato estivo Jashari. Secondo fonti come The Athletic e ESPN, i rossoneri hanno avviato contatti club-to-club mercoledì, superando la concorrenza di Bayern Monaco (interessato solo a un prestito), RB Leipzig (ex club del giocatore) e altre squadre Premier League. La trattativa si è sbloccata sulla base di un’offerta di 37 milioni fissi più 5 in bonus, con una clausola del 10-15% sulla futura rivendita (formula che pare in grado di sbloccare un gran numero di trattative, in questa sessione di mercato). Secondo Transfermarkt, l’attaccante francese diventa così il secondo acquisto più oneroso della storia recente del Diavolo, dopo Leo Bonucci. Nkunku ha dato il via libera personale, attratto dal progetto di Tare e dal desiderio di rilanciarsi in Serie A, con la motivazione extra dei Mondiali d’America da disputare con la nazionale. I rossoneri, che avevano chiesto anche Artem Dovbyk in prestito dalla Roma e Manuel Akanji dal Manchester City, puntano a chiudere il mercato con ambizioni europee. “È un giocatore di grande qualità e intelligenza tattica, perfetto per il nostro stile”, ha commentato un dirigente milanista. Per la squadra di Maresca, la cessione genera plusvalenze record – oltre 263 milioni di sterline incassati quest’estate – e libera risorse per altri colpi, come l’argentino Garnacho dal Manchester United (in chiusura per 40 milioni di sterline) e Xavi Simons dal Leipzig.

Nkunku, che ha debuttato con la Francia nel 2022 e ha segnato il suo primo gol in nazionale contro Israele nell’ottobre 2024, porta con sé un discreto palmarés e un potenziale inespresso. In un’intervista recente, ha dichiarato: “Voglio dimostrare il mio valore in un campionato competitivo come la Serie A”. I tifosi rossoneri, già entusiasti sui social, attendono il suo esordio: potrebbe essere già disponibile per la prossima partita di campionato.

0 Shares

Articoli correlati

Milan, ecco De Winter, colpo strategico per la difesa di Allegri

Ago 13, 2025

Milan travolto dal Chelsea! 4-1 nell’amichevole di Stamford Bridge

Ago 11, 2025

Ufficiale: Ardon Jashari è un nuovo giocatore del Milan

Ago 7, 2025
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.