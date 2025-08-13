Milan, ecco De Winter, colpo strategico per la difesa di Allegri

Il Milan ha messo a segno un colpo di mercato di grande rilevanza, assicurandosi le prestazioni di Koni De Winter, difensore belga classe 2002 proveniente dal Genoa. L’operazione, conclusa con rapidità e precisione, rappresenta una risposta immediata alla cessione di Thiaw, dimostrando la capacità della dirigenza rossonera di agire con tempismo e oculatezza. Il trasferimento, formalizzato il 12 agosto 2025, segna l’arrivo del sesto acquisto estivo per il club di via Aldo Rossi, che sotto la guida di Massimiliano Allegri e con l’impegno del direttore sportivo Igli Tare punta a rivoluzionare la rosa per costruire una squadra competitiva per i massimi traguardi. Per il centrale un contratto fino al 2030, con un compenso di 1,8 milioni a stagione.

La trattativa per De Winter è stata condotta in tempi record, a testimonianza dell’efficienza del duo Furlani-Tare. Dopo l’addio di Thiaw, ceduto al Newcastle per 40 milioni di euro, il Diavolo si è mosso con decisione per individuare il sostituto ideale. L’accordo con il Genoa è stato raggiunto sulla base di 18 milioni di euro di parte fissa, più circa 2-5 milioni di bonus, per un totale che si aggira intorno ai 20-25 milioni. Una cifra significativa, ma giustificata dal potenziale dell’emergente difensore, che ha già dimostrato qualità importanti in Serie A. Parte del ricavato andrà anche alla Juventus, che incasserà circa il 15% sulla rivendita grazie a una clausola inserita al momento del trasferimento di De Winter al Genoa nel 2023.

Un profilo versatile e con ampi margini di crescita

Koni De Winter, 23 anni, è un difensore completo e poliedrico, capace di adattarsi a diversi sistemi di gioco. Cresciuto nel settore giovanile della Juventus, dove ha debuttato in Prima Squadra e in Champions League sotto la guida di Allegri nella stagione 2021/22, il belga ha poi maturato esperienza con Empoli e Genoa. Nella stagione 2024/25, con il Grifone, ha collezionato 26 presenze e 3 gol, dimostrando non solo solidità difensiva ma anche un discreto amore per il goal.

La sua versatilità è uno dei punti di forza principali: De Winter può agire come centrale in una difesa a 4, come braccetto destro in una linea a 3, o persino come terzino destro all’occorrenza. Questa flessibilità tattica lo rende un elemento ideale per il sistema di Allegri, che nelle amichevoli estive ha mostrato di voler variare i moduli difensivi, cambiando modulo anche a partita in corso. Il tecnico toscano, che già conosce il giocatore dai tempi della Juventus, ha dato il suo benestare all’operazione, vedendo in De Winter un profilo giovane ma già pronto per una piazza ambiziosa come quella rossonera.

L’arrivo del difensore belga completa il reparto difensivo del Milan, che ora può contare su un quartetto di centrali composto da Gabbia, Pavlovic, Tomori e il neo arrivato. La filosofia di mercato del club appare chiara: investire su talenti giovani con margini di crescita, in grado di integrarsi rapidamente e di contribuire al progetto a lungo termine. De Winter, con la sua fisicità (191 cm), velocità e capacità di lettura del gioco, si inserisce perfettamente in questa visione.

L’operazione è anche un segnale della determinazione del Milan a restare competitivo in Italia e tornare rapidamente in Europa. Dopo una stagione che ha visto i rossoneri chiudere all’ottavo posto, la dirigenza ha lavorato per rinforzare ogni reparto, con l’obiettivo di tornare a lottare per lo scudetto e fare strada in Champions League. A fronte di svariate partenze eccellenti, molti nomi in entrata hanno infiammato i Diavoli. L’arrivo di De Winter, insieme ad altri acquisti come Jashari, Modric, Estupiñán e Ricci, dimostra l’ambizione di un club che non vuole lasciare nulla al caso. Dopo aver sbrigato, come si diceva dalle parti di via Aldo Rossi qualche anno fa, le cose formali, De Winter sarà a disposizione di Allegri già per la sfida di Coppa Italia contro il Bari, in programma domenica a San Siro. Il suo inserimento a Milanello è atteso con curiosità dai tifosi, che vedono nel belga un potenziale titolare e un investimento per il futuro. La sua capacità di adattarsi a diversi ruoli difensivi e la sua esperienza in contesti competitivi saranno fondamentali per affrontare una stagione densa di impegni.

Il Milan, con questa mossa, non solo colma il vuoto lasciato da Thiaw, ma aggiunge un tassello di freschezza e prospettiva alla rosa. L’operazione De Winter è il simbolo di un mercato oculato e ambizioso, con Tare e Furlani che dimostrano di saper coniugare rapidità e visione strategica. Ora tocca al campo: i tifosi rossoneri non vedono l’ora di vedere il loro nuovo difensore all’opera, pronti a sostenere un Milan che punta in alto.