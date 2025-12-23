Milan, la difesa ora diventa un problema: A.A.A. difensore cercasi

Il Milan deve dimenticare in fretta la brutta serata in Arabia: dal netto 2-0 incassato al diverbio acceso in panchina con Allegri e Oriali protagonisti. Tuttavia, la squadra campione d’Italia in carica è diventata anche detentrice del trofeo, strappando anche questa gioia al popolo rossonero dopo altre due reti rifilate contro il Bologna di Vincenzo Italiano.

Dunque si torna subito a parlare di campionato, che vede impegnato il ‘Diavolo’ nel match di Serie A contro il Verona in casa in programma il 28/12. Gli avversari hanno avuto settimana libera e più riposo per concentrarsi al meglio post-Natale, avvicinandosi così sempre di più al girone di ritorno. L’allenatore Massimiliano Allegri è riconosciuto ovviamente per le sue annate gloriose in panchina alla Juventus, il 18° scudetto ottenuto proprio a Milano con Cassano–Ibrahimovic, e la capacità di saper gestire sempre gruppi importanti, allenando lo svedese prima e Cristiano Ronaldo a Torino, non sicuramente due qualsiasi.

L’elemento fondamentale del livornese è il famoso “corto muso”, difendendo con le unghie e con i denti, cercando di segnare una rete in più degli avversari. Cosa che in questo momento manca proprio alla squadra. Il 2-2 contro il Sassuolo, la vittoria per 2-3 contro il Torino in trasferta e le sconfitte contro Lazio (Coppa Italia) e Napoli (Supercoppa) rispettivamente per 1-0 e 2-0 fanno storcere il naso a chi lavora duramente soprattutto dal punto di vista difensivo. Il problema in questo periodo dunque è chiaro ed evidente, ed è altrettanto fondamentale sistemare questi piccoli errori commessi dal reparto arretrato e con una settimana a disposizione è doveroso modificare qualcosa. I dettagli ovviamente fanno sempre la differenza e questo Allegri lo sa bene, ciò che conta ora è assumersi la responsabilità e cambiare totalmente il tipo di approccio quando si scende in campo.

Ovviamente il mercato non deve risultare come scusante, ricordando sempre di avere a disposizione giocatori importanti come Tomori e Pavlović titolari, De Winter e Gabbia come riserve, ma serve sicuramente aiuto e già partono i ‘casting’ della dirigenza per il nuovo difensore. Sono spuntati diversi nomi sul taccuino, tra cui quelli di Milan Škriniar del Fenerbahçe e Dier del Monaco, ma in queste ultime ore si starebbe pensando di portare a ‘Milanello’ un calciatore che Allegri conosce benissimo.

Juve attenta. Allegri bussa alla tua porta

Stiamo parlando di Federico Gatti, difensore della Juventus lanciato proprio in Serie A dal tecnico toscano e con la ‘Vecchia Signora’ ha già una buona esperienza anche in Europa. In totale è sceso in campo ben 123 volte con 9 gol e 2 assist in tutte le competizioni, ma al momento è fermo dopo un intervento per infortunio al menisco e tornerà a disposizione di Luciano Spalletti tra meno di due settimane.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club lombardo sarebbe interessato, ma difficilmente la dirigenza bianconera darà il via libera al giocatore soprattutto dopo l’infortunio di Rugani post Juventus-Roma e il 2030 come anno di scadenza del classe ’98 è un elemento importante che gioca a favore dei bianconeri.

Intanto Furlani e Cardinale guardano anche altrove nel caso in cui la trattativa dovesse sfumare per qualsiasi motivo, aspettando una risposta da Torino per cercare di ottenere nella finestra invernale una difesa che dia solidità e esperienza, eliminando definitivamente svarioni come quelli accaduti in questo ultimo mese.