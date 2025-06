Milan, è fatta per Luka Modric: decisivo il blitz di Tare

È proprio il caso di dirlo, ci sono amori che non finiscono mai, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Sull’asse Fiume-Madrid-Milano, a breve un matrimonio tanto sognato diverrà realtà. Luka Modrić, leggenda del calcio croato e vincitore del Pallone d’Oro 2018, sarà un nuovo giocatore del Milan. Il centrocampista, classe 1985, approda in rossonero a parametro zero dopo 13 stagioni straordinarie, e svariati trofei, con il Real Madrid; come segnalato da Gianluca Di Marzio su Sky, non è ancora stato definito il quando, ma il come: dopo le visite mediche ancora da programmare, il giocatore sarà a tutti gli effetti rossonero e pronto a mettere tutta la sua esperienza a disposizione del nuovo-vecchio allenatore Max Allegri. I tifosi hanno reagito assai positivamente alla notizia, entusiasti di poter ammirare un fuoriclasse in maglia rossonera, e nei prossimi giorni sicuramente vedremo le prime magliette griffate Modric indossate dai supporters in giro per Milano e dintorni.

Il trasferimento, che fino a poche settimane fa sembrava solo un sogno, è diventato realtà grazie alla determinazione del nuovo direttore sportivo Igli Tare. Secondo fonti vicine al club, Tare negli scorsi giorni ha compiuto un blitz a sorpresa a Fiume, in Croazia, incontrando Modrić nel ritiro della nazionale croata per convincerlo a sposare il progetto milanista. L’apertura totale del giocatore e un accordo verbale raggiunto in tempi record hanno spianato la strada.

Il contratto, stando alle indiscrezioni, sarà annuale, con un’opzione per un’ulteriore stagione, e vedrà Modrić percepire uno stipendio netto tra i 3,5 e i 4 milioni di euro, bonus inclusi. Un investimento oculato per un campione che, nonostante i 39 anni (40 il prossimo 9 settembre), porta con sé un bagaglio di esperienza, classe e mentalità vincente. Non è la prima volta che la società rossonera compie operazioni di mercato/marketing simili, si pensi ad esempio a David Beckham o alla seconda avventura di Ibrahimovic, giocatori in età avanzata venuti a concludere la carriera da professionisti a Milano, sponda rossonera, capaci di dare un discreto sostegno alla causa.

Un Sogno Rossonero

Per Modrić, approdare al Milan non è solo una scelta professionale, ma anche un ritorno alle origini emotive. Il croato non ha mai nascosto la sua passione per i colori rossoneri, nata quando da bambino si ispirava alle eleganti movenze del connazionale Zvone Boban, icona del Milan degli anni ’90. Vecchie foto di un giovane Luka con la tuta rossonera circolano da anni sul web, e ora quel sogno d’infanzia sta per concretizzarsi. “Il Milan non è mai stata una squadra come le altre”, avrebbe confidato Modrić, pronto a dare il massimo per riportare il club ai vertici dopo una stagione assai deludente (non giocherà, dopo tanti anni, le coppe. Un piccolo smacco per un giocatore tanto abituato a scenari internazionali)

Nonostante l’età, i numeri dell’ultima stagione al Real Madrid parlano chiaro: 57 presenze tra Liga e coppe, 4 gol e 9 assist in tutte le competizioni, uno stantuffo perpetuo nel centrocampo di Ancelotti con una condizione fisica invidiabile e zero infortuni (come puntualizzato da Valeri Bojinov in trasmissione, il non aver mai avuto infortuni gravi in carriera aiuta, in termini di longevità). Usato da mister Carletto sia come regista nel 4-2-3-1 che mezzala in un centrocampo a tre, Modrić ha dimostrato di avere ancora la visione, il tocco e l’intelligenza tattica che lo hanno reso uno dei migliori centrocampisti della storia. D’altronde, chi nasce con un piede elegante come il suo può potenzialmente giocare per sempre, la toccata magica non passerà mai. Al Milan, sotto la guida di Allegri, il croato sarà un leader più di spogliatoio che di campo, pronto a fare da chioccia ai giovani talenti e un uomo d’ordine per una squadra in cerca di riscatto dopo una stagione senza coppe europee.

Obiettivo Mondiale 2026

La scelta di Modrić non è dettata solo dal cuore. Il capitano della Croazia ha il mirino puntato su un obiettivo chiaro: arrivare al Mondiale 2026 negli Stati Uniti, Messico e Canada nelle migliori condizioni, nonostante le quasi 41 primavere. Con il Milan impegnato solo in Serie A e Coppa Italia, senza le fatiche delle coppe europee, Luka potrà gestire le energie al meglio e concentrarsi su quello che potrebbe essere il quinto Mondiale della sua sfolgorante carriera.

L’arrivo di Modrić è il primo colpo di un’estate che si preannuncia rovente. Con Allegri in panchina e Tare al timone, il Milan punta a ricostruire una squadra competitiva, mescolando campioni esperti e giovani promesse. Tuttavia, l’addio imminente di Tijjani Reijnders, pronto a trasferirsi al Manchester City per una cifra intorno ai 70 milioni di euro, rende necessario l’innesto di altri rinforzi a centrocampo (i nomi che sono circolati sono quelli di Samuele Ricci e Nicolò Rovella, attualmente impegnati in Nazionale per le partite di qualificazione ai Mondiali). I tifosi sognano già un Milan che torni a far battere i cuori, e Modrić, con le sue 6 Champions League e un Pallone d’Oro in bacheca, è il simbolo perfetto di questa ambizione. Benvenuto in Italia, campione!