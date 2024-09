Milan no problema, Lecce travolto a San Siro 3-0

Larga, fortemente voluta e importante per più aspetti. La vittoria per 3-0 del Milan con il Lecce nell’anticipo della sesta giornata di campionato è importante per più aspetti. Per la società in sé che torna a respirare aria d’alta classifica e dà continuità al suo rendimento dopo la posta piena intascata nel derby contro l’Inter e per Paulo Fonseca che, dopo un inizio di campionato certo al di sotto delle attese, torna a respirare un po’ di tranquillità. Il Lecce ha tenuto bene la partita per oltre mezz’ora della prima frazione, poi i rossoneri hanno aperto il fuoco e sono riusciti a dilagare amministrando disinvoltamente il largo vantaggio nella ripresa. I salentini restano invece inchiodati al quartultimo posto. Otto punti per il Milan, cinque per il Lecce. Sia per i rossoneri sia per i salentini e per le loro rispettive ambizioni di alta classifica e tranquilla salvezza il campionato non è nato sotto una buona stella. La squadra di Paulo Fonseca ha finalmente acceso la luce aggiudicandosi il derby con l’Inter per 2-1 che le ha consentito di lasciarsi alle spalle l’ecatombe casalinga di Champions con il Liverpool e di inanellare la seconda vittoria stagionale dopo il 4-0 al Venezia ma resta comunque in crisi di rendimento. Il Lecce, dal canto suo, sta evidenziando difficoltà nel colpire le porte avversarie avendo sinora realizzato soltanto tre reti due delle quali nel pareggio con il Parma dello scorso turno. Reduci anche peraltro dall’estromissione dalla Coppa Italia per mano di una compagine di cadetteria, il Sassuolo, i salentini hanno sinora alzato i calici soltanto nella vittoria allo stadio di via del Mare contro il Cagliari fanalino di coda. Va da sé, quindi, che entrambi i sodalizi abbiano attese elevate su questo match. Lecce senza lo squalificato Gilbert e con Berisha, Gonzalez e Kaba ai box per infortunio. I rossoneri hanno recuperato Morata ma devono rinunciare agli impieghi di Bennacer, Calabria, Florenzi, Okafor e Sportiello, quest’ultimo alle prese con un trauma alla mano e con rientro previsto in novembre. I due incontri dello scorso campionato finirono all’andata per 2-2 in terra salentina e con un 3-0 per i rossoneri al Meazza. Nel Milan Paulo Fonseca , sempre sotto esame, opta per il modulo 4-4-2 con la difesa a quattro con Theo Hernandez laterale di destra, Emerson Royal di sinistra e Gabbia e Tomori centrali a giocare davanti all’estremo difensore Maignan, centrocampo a quattro con Leao a destra, Pulisic a sinistra e Fofana e Reijnders centrali e attacco a due arpioni con Morata e Abraham. Il Lecce di Luca Gotti risponde con il 4-3-3 ovvero con Falcone tra i pali, davanti a lui Gallo laterale di destra e Dorgu di sinistra a “cingere” Kialonda e Baschirotto centrali, centrocampo con Coulibaly a destra e Ramadani a sinistra e Pierret centrale, tridente in attacco con Tete Morente, Krstovic e Rebic. Fischia il signor Luca Zufferli della sezione di Udine. I precedenti tra le due formazioni sono 43 e annoverano due sole vittorie leccesi, 26 rossonere e 15 pareggi.

Al 3′ il Milan cerca subito di pungere ma il suggerimento di Abraham, cercando la finezza di tacco, è spazzato via dalla difesa salentina. I pugliesi rispondono subito il minuto successivo con Dorgu che conclude alto. I salentini continuano a battersi senza alcun timore reverenziale consapevoli di dover dare ossigeno alla loro classifica. Al 9′ Rebic calcia un velenoso corner, Morata è ben appostato e spazza via. La squadra di Paulo Fonseca sembra subire la pressione asfissiante dei giallorossi che, all’11’, cercano gloria con Krstovic, Maignan però sventa in corner. Il Milan prova a scuotersi al quarto d’ora con Fofana che però spara oltre la traversa. Il Lecce prosegue nel suo cannoneggiamento verso la porta di Maignan, al minuto 23 Gallo, dal limite, impegna di nuovo il portiere francese. Al minuto 38, nel momento migliore del Lecce, il Milan la sblocca con un’incornata di Morata su punizione di Theo Hernandez. Tre minuti dopo i rossoneri affondano ancora la lama, questa volta con Theo Hernandez che approfitta nel modo migliore di un assist di Leao. Il Lecce appare talmente frastornato e incapace di reagire da subire al 43′ la terza rete da parte di Pulisic che ribadisce in rete dopo un’azione convulsa una respinta della traversa su precedente conclusione dell’ex Roma Abraham. Il Milan va così al riposo con un larghissimo vantaggio con un Lecce che, dopo avere tenuto bene il campo per oltre mezz’ora, ha ceduto di schianto.

Al 12′ della ripresa Reijnders prova a iscriversi al tabellino dei marcatori concludendo però alto. Quattro minuti dopo è Loftus- Cheek, entrato da poco, ad avere la possibilità di sfornare il poker ma non riesce a coordinarsi bene e fa sfumare l’azione. Il Lecce cerca almeno il gol della bandiera ma la conclusione di Rebic al 17′ è una telefonata fatta a Maignan. Al 22′ i salentini vanno a un soffio dal gol con Ramadani ma Maignan sventa in corner. Vicino al gol dell’1-3 il Lecce, vicino, immediatamente dopo , al 4-0 il Milan, solo la traversa nega a Loftus- Cheek la gioia del gol. Al 32′ l’inglese ci riprova di testa ma Falcone sventa senza patemi. Al 35′ il Milan resta in inferiorità numerica per l’espulsione di Bartesaghi a causa di un intervento tardivo su Banda. Al 41′ Pierotti impegna Maignan ma Zufferli aveva già fermato il gioco ravvisando una posizione irregolare di Krstovic. Al 45′ Leao si sbarazza disinvoltamente di tre avversari e conclude di potenza verso la porta di Falcone ma il portiere leccese non si fa sorprendere. I rossoneri possono festeggiare.