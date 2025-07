Milan, parte l’era Allegri con rivoluzione in vista: Ecco chi è fuori

Inizia ufficialmente oggi la nuova stagione del Milan di Massimiliano Allegri. Dopo i test fisici effettuati tra venerdì e sabato, la squadra ha sostenuto il primo allenamento a porte chiuse a Milanello. Alle ore 13:00, presso Casa Milan, è prevista la presentazione ufficiale del tecnico alla stampa. Nel pomeriggio, invece, i tifosi potranno assistere alla seduta di allenamento delle ore 18:00 sul campo esterno del centro sportivo, occasione per salutare da vicino squadra e allenatore e dare simbolicamente il via alla nuova avventura rossonera.

Il Milan accelera sulle uscite per rilanciare il mercato in entrata

Potrebbe essere una delle settimane più importanti per il mercato in uscita del Milan. Il nuovo direttore sportivo Igli Tare è chiamato a generare liquidità per finanziare le prossime operazioni in entrata, con l’obiettivo di offrire a Massimiliano Allegri una rosa all’altezza delle ambizioni rossonere per la stagione 2025-26. Un primo indizio su ciò che potrebbe accadere arriva dalla lista dei convocati per il raduno in programma oggi, lunedì 7 luglio: diverse esclusioni indicano chiaramente chi è ormai fuori dal progetto tecnico.

Theo Hernandez verso l’addio: accordo vicino con Al Hilal

Tra i nomi più pesanti non presenti spicca quello di Theo Hernandez. Il terzino francese è sempre più vicino all’Al Hilal di Simone Inzaghi. Un passaggio da Milanello potrebbe avvenire solo per un saluto ai compagni: l’operazione è in fase avanzata, con un’intesa stimata attorno ai 30 milioni di euro più bonus. Il club saudita spinge per uno sconto, ma il Milan non sembra intenzionato a trattare al ribasso.

Bennacer e Adli verso l’uscita: futuro lontano da Milano

Anche Ismaël Bennacer è stato escluso dal raduno. Il centrocampista algerino è ormai ai margini del progetto rossonero. La Fiorentina, guidata dall’ex tecnico Stefano Pioli, ha mostrato interesse, ma il prezzo del cartellino (circa 12 milioni di euro) e l’ingaggio rappresentano ostacoli rilevanti. Stessa situazione per Yacine Adli, rientrato dal prestito proprio ai viola e ora in attesa di una nuova sistemazione. Le opzioni più concrete portano al Sassuolo, ma non si escludono soluzioni estere, in particolare dal Qatar e dalla Russia.

Morata verso il Como, ma il Galatasaray frena

Si complica leggermente il trasferimento di Álvaro Morata al Como. L’attaccante spagnolo ha già l’accordo con il club lariano, così come il Milan ha dato l’ok alla partenza, ma resta da risolvere la questione con il Galatasaray, che lo ha sotto contratto fino al 2026. I turchi chiedono un indennizzo di 3 milioni di euro, pari alla metà dei 6 milioni investiti per il suo arrivo in prestito a gennaio. La trattativa resta aperta, ma serve un’intesa per sbloccare l’affare.