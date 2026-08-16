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Milan

Milan, poker al Manchester United: Ramos trascina la rimonta

I rossoneri chiudono il pre-campionato con una vittoria in rimonta sui Red Devils. Chukwueze e Gonçalo Ramos protagonisti, Torriani para un rigore a Bruno Fernandes.

Ago 16, 20261 Lettura
IPA87525519 - August 15, 2026, Wroclaw, Poland: 2026.08.15 Wroclaw.PiÅ‚ka noÅ¼na - Mecz towarzyski sezon 2026/2027.Manchester United - AC Milan.N/z Goncalo Ramos.Foto Gleb Soboliev / PressFocus..2026.08.15 Wroclaw.Football - friendly match season 2026/2027.Manchester United - AC Milan.Goncalo Ramos.Credit: Gleb Soboliev / PressFocus (Credit Image: © Gleb Soboliev/Newspix via ZUMA Press)

Il Milan batte 4-2 il Manchester United e chiude il pre-campionato con una prestazione che regala indicazioni positive ad Amorim in vista dell’esordio contro il Torino. Dopo una partenza complicata, i rossoneri cambiano marcia e ribaltano i Red Devils grazie soprattutto alle giocate di Chukwueze e Gonçalo Ramos, protagonisti assoluti della rimonta. Restano, però, alcune fragilità nella costruzione dal basso e diversi errori individuali da correggere prima dell’inizio del campionato.

Milan in difficoltà, Torriani salva il risultato

L’avvio è tutto in salita per il Milan. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo Maguire trova il vantaggio dello United, approfittando di una difesa rossonera poco reattiva. La squadra di Amorim risponde aumentando la pressione e proprio un recupero alto di Jashari dà il via all’azione dell’1-1: Gonçalo Ramos serve Chukwueze, che non sbaglia.

Il pressing funziona, mentre l’impostazione difensiva continua a creare problemi. Un errore di Terracciano porta al rigore assegnato da Marciniak nel finale di primo tempo, ma Torriani ipnotizza Bruno Fernandes e mantiene il risultato in equilibrio.

Dorgu illude lo United, poi è Milan-show

A inizio ripresa un nuovo errore tecnico di Terracciano spalanca la strada a Dorgu, che si presenta solo davanti a Torriani e firma il 2-1. La rete, però, scuote definitivamente il Milan.

Da quel momento i rossoneri prendono il controllo della partita. Cissè pareggia su assist di Chukwueze, poi lo stesso esterno disegna un cross perfetto per Gonçalo Ramos, che di testa completa la rimonta e porta il Milan sul 3-2.

Il centravanti ex PSG mette la firma anche sull’ultima rete: al 71′ serve un pallone delizioso a Loftus-Cheek, che realizza il definitivo 4-2. Per Amorim arriva così il primo successo in amichevole sulla panchina rossonera e una preziosa iniezione di fiducia verso l’inizio della stagione. I segnali offensivi sono incoraggianti, ma gli errori difensivi confermano la necessità di intervenire sul mercato.

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Marzio Loggia
Marzio Loggia

Marzio Loggia segue il calcio tedesco e l’attualità del panorama calcistico internazionale, con particolare attenzione alla Bundesliga e alle competizioni europee. All’interno di Football Magazine realizza notizie, approfondimenti e analisi dedicate ai protagonisti del calcio tedesco e alle principali news del mondo del calcio.

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